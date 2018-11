I Medici 2 | anticipazioni ultima puntata di martedì 13 novembre 2018

I Medici 2 fiction Rai Uno : le anticipazioni della quarta e ultima puntata : anticipazioni I Medici 2: cosa succederà nella prossima puntata in onda martedì 13 novembre 2018 La seconda stagione de I Medici si avvia alla sua conclusione: martedì 13 novembre andrà in onda su Rai Uno la quarta e ultima puntata della fiction con protagonista Daniel Sharman. La storia di Lorenzo il Magnifico prende una piega […] L'articolo I Medici 2 fiction Rai Uno: le anticipazioni della quarta e ultima puntata proviene da Gossip e Tv.

I Medici 2 - l’alleanza tra Firenze - Milano e Venezia vacilla : anticipazioni puntata 6 novembre : La seconda stagione de I Medici va avanti per la sua strada, compatta e solida. Martedì 6 novembre, a partire dalle 21.25, va in onda anche la terza puntata del racconto incentrato sulla figura di Lorenzo il Magnifico che è il protagonista assoluto del nuovo ciclo di puntate della serie evento internazionale. Lo storico e quasi leggendario signore rinascimentale è interpretato da Daniel Sharman, giovane attore inglese apparso anche in The ...

Terza puntata de I Medici 2 su Rai1 tra una nascita importante e due morti shock - anticipazioni 6 novembre : Terza puntata de I Medici 2 in onda stasera, 6 novembre, su Rai1. La produzione sta attualmente girando la Terza stagione, le cui riprese si stanno svolgendo ancora in Toscana. Si intitola "Legami" il primo episodio in onda stasera. I Medici stanno vivendo un periodo felice. Lorenzo e Clarice hanno avuto un bambino e l’amicizia con Francesco Pazzi garantisce la pace in città. Lorenzo, per rafforzare la politica, forgia un solido asse tra ...

I Medici 2 - anticipazioni terza puntata : Per Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) si prospetta una pace che non potrebbe durare molto: nella terza puntata de I Medici 2, in onda questa sera, 6 novembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, il protagonista dovrà vedersela con nuove minacce che rischiano di infrangere il suo sogno di vedere Firenze diventare una Repubblica.I Medici 2, anticipazioni terza puntata Nel primo episodio, "Legami", Lorenzo e Clarice (Synnøve Karlsen) hanno appena ...

I Medici 2 - Clarice scopre la relazione tra Lorenzo e Lucrezia : anticipazioni puntata 30 ottobre : Prosegue la seconda stagione de I Medici, incentrata sulla figura di Lorenzo il Magnifico che è il protagonista assoluto del nuovo ciclo di puntate della serie evento internazionale, una grande coproduzione di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e la Big Light Productions di Frank Spotnitz, insieme a Beta. Martedì 30 ottobre, a partire dalle 21.25, ecco la seconda puntata del grande romanzo storico che tratteggia la storia ...

Seconda puntata de I Medici 2 - Lorenzo tra Papa Sisto IV e le nozze di Bianca : anticipazioni 30 ottobre : Seconda puntata de I Medici 2, in prima visone assoluta, stasera 30 ottobre su Rai1. Nei nuovi episodi, il Papa appena eletto nomina Arcivescovo di Pisa Francesco Salviati, cugino dei Pazzi. Una mossa che rappresenta un pericolo per Lorenzo, che decide così di tutelarsi stringendo un accordo commerciale con Milano. Jacopo Pazzi cercherà di compromettere la vantaggiosa alleanza approfittando della scandalosa fuga d’amore del nipote Guglielmo con ...

