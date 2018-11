I funerali delle 9 vittime di Casteldaccia La folla si stringe all' unico superstite

Tragedia per il maltempo - stamane i funerali delle 12 vittime di Casteldaccia : Lo afferma Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, intervenendo al Senato sul tema del maltempo che ha flagellato l'Italia. Fedriga: anche per il Friuli Cdm dichiarerà stato di ...

Maltempo - domani i funerali delle 12 vittime in Sicilia. Si cerca medico disperso : Lo afferma Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, intervenendo al Senato sul tema del Maltempo che ha flagellato l'Italia. Allerta arancione in Veneto, Piemonte, Emilia e Lazio ...

Alluvione in Calabria : domani lutto cittadino a Lamezia Terme per i funerali delle vittime : Il commissario straordinario del Comune di Lamezia Terme ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con i funerali di Stefania Signore e del figlio Cristian, di 7 anni, morti la settimana scorsa nella frazione di San Pietro Lametino, travolti da un’onda di acqua e fango. I funerali si svolgeranno a Gizzeria (Catanzaro), alle ore 15:30. Proseguono le ricerche del corpo dell’altro figlio di Stefania ...