Hotline Miami incontra l' oriente nel nuovo video gameplay di The Hong Kong Massacre

eurogamer

: hotline Miami é mto bom mano - otaviom_a : hotline Miami é mto bom mano - PierreTagomago : Hotline Miami : Parce que. - ELpatoMADAFAKAA : Tengo un serio problema con hotline miami :3 -

(Di martedì 6 novembre 2018) Come riporta DSOGaming, in rete è comparso unche mostra 18 minuti di gioco tratti The. Theè descritto come un frenetico sparatutto con visuale dall'alto ispirato ai classici film d'azione, che mette i giocatori al centro di brutali sparatorie cinematografiche.I giocatori assumeranno il ruolo di un ex detective della polizia deciso a vendicarsi per l'omicidio del suo partner. Utilizzerete una miscela di potenza di fuoco, movimenti a rallentatore e meccaniche di tuffo / schivata per farvi strada tra i ranghi criminali. Read more…