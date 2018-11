Hell' s Kitchen Italia 5 | torna Cracco | anticipazioni e diretta della prima puntata

blogo

(Di martedì 6 novembre 2018) Carloin tv con's5, al via questa sera - martedì 6 novembre 2018 - alle 21.15 su SkyUno e che seguiremo live su TvBlog. La gara non cambia: 14 chef professionisti, inizialmente divisi in due Brigate - la Rossa e la Blu -, competono per un posto come Executive Chef in uno dei ristoranti dell’hotel 5 stelle J.W. Marriott Venice Resort & Spa, sull’Isola delle Rose nella Laguna di Venezia. Sous chef diancora una volta Sybil Carbone (finalistaedizione) e Mirko Ronzoni (vincitoreseconda); confermato anche il maître Luca 'Luchino' Cinacchi. Tra gli ospiti di questa quinta edizione Antonino Cannavacciuolo, CostantinoGherardesca, La Pina e Cristiano Tomei.'s2018,Anche HKprova la via del 'casting', o almeno di un semicasting. Per la prma volta, infatti, la ...