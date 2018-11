Guerra dazi | Hsbc | ' aziende riducono business e Cina ci guadagna'

Widodo avverte : Guerra dei dazi porta una nuova crisi finanziaria mondiale : Jakarta , AsiaNews, -Il presidente indonesiano Joko 'Jokowi' Widodo , foto, lancia l'allarme per la possibile crisi finanziaria , che potrebbe travolgere l'economia mondiale per le crescenti tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Widodo è intervenuto alla sessione plenaria degli Incontri annuali del Fondo monetario internazionale , Fmi, e del ...

L'Italia è pericolosa quanto la Brexit e la Guerra dei dazi. Lo dicono gli economisti : Preoccupa il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l'Eurozona. E' l'allarme del Fondo monetario internazionale nel Global Financial Stability Report , Gfsr, , dove si ...

Potere al popolo - scoppia la Guerra sullo statuto. Rifondazione boicotta il voto : “Non partecipiamo - non c’è democrazia” : Un voto “privo dei requisiti minimi di agibilità democratica“. L’accusa arriva da Rifondazione Comunista, e riguarda la consultazione online con cui i militanti di Potere al popolo (oltre 9mila al termine della campagna di tesseramento) voteranno fino a martedì il proprio statuto. Ma una delle due proposte è stata ritirata dagli stessi promotori, che hanno invitato i sostenitori a non votarla. Lo ha annunciato Maurizio Acerbo, ...

Dazi Usa - Volvo e Jaguar Land Rover le più colpite dalla Guerra commerciale : La possibile guerra commerciale tra Stati uniti e Unione europea mette a rischio il comparto automobilistico del Vecchio continente con la Volvo e la Jaguar Land Rover costrette ad affrontare i maggiori problemi. questa l'opinione manifestata dagli analisti di Standard & Poor's dopo le ultime minacce del presidente statunitense Donald Trump sull'imposizione di Dazi del 25% sulle auto europee.A rischio chi non produce in Usa. Secondo ...

Jack Ma risponde a Guerra dazi di Trump : Alibaba ritira promessa di 1 milioni posti lavoro negli Usa : La guerra sui dazi innescata dal presidente statunitense Donald Trump fa cambiare i programmi di Alibaba . Il colosso cinese dell'e-commerce non ha più in programma di creare un milione di posti di ...

SPY FINANZA/ Dazi - la finta Guerra tra Usa e Cina per spartirsi l'Europa : Si parla molto di guerra dei Dazi. In realtà, Stati Uniti e Cina stanno solo facendo in modo di mettere in difficoltà l'Europa per poi attaccarla.