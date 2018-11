Grande successo ad Ostia per la commedia di Mimmo Cuomo “E’ tutto a posto”

Grande successo del Made in Italy a Fort Lauderdale. I giganti della nautica alla conquista del mercato Usa : Fort LAUDERDALE - Si è conclusa il 4 novembre la 59ma edizione del Fort Lauderdale International Boat Show, il salone nautico più importante del mondo, che ha visto l'esposizione...

Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata : nominati - eliminato - cos’è successo : eliminato Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 è appena andata in onda e siamo qui a ricordarvi cos’è successo, l’eliminato e i nominati. Del primo forse avrete già saputo: Alessandro Cecchi Paone ha vinto al televoto contro Maria Monsè col 52% delle preferenze. Una percentuale non altissima se […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata: nominati, eliminato, ...

Red Dead Redemption 2 è un successo in UK : le vendite segnano la più Grande seconda settimana del 2018 : Red Dead Redemption 2 mantiene la prima posizione nella vendita di giochi fisici nel Regno Unito e, come riporta GamesIndustry.biz, è stata registrata la seconda settimana di maggior successo per un gioco nel 2018. La nuova grande uscita in classifica questa settimana è Football Manager 2019 di Sega. Come versione PC, ci si aspettavano importanti vendite principalmente in formato digitale (è il numero 1 nelle classifiche di Steam), ma è stato ...

Grande successo per il Roma Champions Day a Capannelle : Presente anche Lester Piggot : Roma – È stata una Grande giornata dedicata all’ippica quella che Domenica 4 novembre ha animato l’Ippodromo Capannelle, tornato al centro dell’attenzione di tutto il mondo ippico con il Roma Champions Day. Malgrado una giornata non particolarmente propizia dal punto di vista atmosferico, l’evento organizzato da Hippo Group Roma ha richiamato a Capannelle una nutrita schiera di appassionati, a conferma della Grande concentrazione di ...

Grande Fratello Vip news - cosa è successo in suite tra Francesco e Giulia? | Video : Ieri sera Francesco Monte e Giulia Salemi hanno trascorso la serata nella suite del Grande Fratello Vip. La modella ha conquistato il premio dopo aver battuto nella scorsa puntata del reality show Giulia Provvedi. La Salemi ovviamente ha scelto Monte per trascorrere la serata nella suite, sperando che tra loro potesse nascere finalmente qualcosa. Purtroppo i piani di Giulia Salemi sono saltati in aria e ancora una volta Francesco Monte le ha ...

Corona ci ripensa : "Totti - sei un Grande uomo. Mi dispiace per quel che è successo" : "Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l'unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere". Destinatario, Francesco Totti, mittente, Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi spiazza tutti sul suo profilo Instagram e regala un post elogio all'ex capitano della Roma. Un mossa totalmente ...

Grande successo per la fiction “L’Allieva 2” con Alessandra Mastronardi. 5 milioni di spettatori : Siamo di fronte all’ennesimo caso di successo della fiction di Rai1. “L’Allieva 2” supera addirittura “il maestro”, vale a dire se stessa nella prima stagione. Giochi di parole a parte, la storia della studentessa... L'articolo Grande successo per la fiction “L’Allieva 2” con Alessandra Mastronardi. 5 milioni di spettatori proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Celli : spiaggia Tiberis Grande successo? è abusiva : Roma – “I consiglieri di maggioranza l’avevano definita poche settimane fa un ‘grande successo’, e invece sembrerebbe perfino abusiva. La spiaggia Tiberis, 10mila metri quadrati lungo il fiume a ponte Marconi, aperta solo il 4 agosto e costata oltre 240mila euro, gia’ un mese e mezzo fa per la Soprintendenza del Ministero dei Beni culturali non aveva i permessi necessari, perche’ allestita su ...

Vela – Grande successo per la 2ª edizione dell’H-Boat Italian Open 2018 : la vittoria finale va a Fled 2 : Grande successo per la 2ª edizione dell’H-Boat Italian Open 2018, svoltasi presso l’Associazione Velica Alto Verbano di Luino: a trionfare Fled 2 di Guido Bernardinelli Pieno successo all’Associazione Velica Alto Verbano di Luino per la 2a edizione dell’H-Boat Italian Open 2018, manifestazione che concluso la stagione agonistica 2018. Nei tre giorni di regate caratterizzati da condizioni meteorologiche molto impegnative è stato ...

Grande Fratello Vip 2018 settima puntata : eliminato e nominati - ecco cos’è successo : settima puntata Gf Vip 2018, cos’è successo giovedì 25 ottobre La settima puntata del Gf Vip 2018 è andata in onda e anche questa volta gli argomenti trattati sono stati tanti. Si è parlato infatti delle frasi di Francesco sul bacio di Giulia e Martina, della storia di Jane ed Elia, del passato di Ivan […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 settima puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è successo proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi scoppia in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco cosa è successo : Emozione e lacrime per lo chef Andrea Mainardi che scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del ...

Grande Fratello Vip news - Stefano Sala racconta cosa è successo alla fidanzata Dasha | Video : La scorsa settimana la produzione del Grande Fratello Vip ha dato la possibilità a Stefano Sala di chiamare la sua fidanzata Dasha. La ragazza, che adesso si trova in Ucraina, ha avuto un problema di salute. Stefano è stato avvertito ed ha ricevuto un permesso per telefonare la fidanzata e parlare con lei. Il concorrente del reality show ha tranquillizzato la ragazza e ha chiesto alla famiglia di portarla in Italia. Lui, infatti, non può ...