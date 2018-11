Grande Fratello Vip 3 | puntata daytime 6 novembre 2018 | anticipazioni e diretta

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone e la battutaccia sulla figlia di Maria Monsè : 'Nano travestito' : 'È una attrice nana o un attore truccato da bambino', ha azzardato ironicamente Cecchi Paone, sottolineando come a dispetto dell'età la figlia della Monsè sia molto, forse troppo attiva nel mondo ...

Grande Fratello Vip 2018 - anticipazioni ottava puntata : sorpresa speciale per Walter Nudo e vendetta in arriva per un concorrente : E' tempo di scontri e di nostalgia nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Questa sera in diretta su Canale 5 l'ottava puntata che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Dalle...

Silvia Provvedi a cuore aperto. La cantante de 'Le Donatella', che fino a qualche settimana fa appariva piuttosto fredda rispetto ai coinquilini del 'Grande Fratello Vip', si è sciolta e ha parlato della sua...

Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni puntata stasera:una bellissima sorpresa per Walter L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 andrà in onda stasera, 5 novembre. Le anticipazioni annunciano una bellissima sorpresa per Walter, sicuramente meritata...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini contro Francesco Monte : 'Smetti di far soffrire Giulia Salemi' : Anche Alfonso Signorini dalla parte di Giulia Salemi . Al Grande Fratello Vip tiene banco il rapporto, tormentato, tra la giovane showgirl e Francesco Monte e il direttore di Chi , opinionista in ...

Grande Fratello Vip - rissa in studio tra Maria Monsè e la Marchesa d'Aragona : Ilary Blasi le deve dividere : Alta tensione al Grande Fratello Vip . Da Ilary Blasi in studio entra Maria Monsè , ultima eliminata del reality di Canale 5, e con la Marchesa d'Aragona , al secco Daniela Del Secco , già eliminata ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 5 novembre 2018 : Cosa hanno visto ieri sera i telespettatori? I bastardi di Pizzofalcone 2 o Il Grande Fratello Vip 3? Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv di ieri, la nuova sfida fra la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini e il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali? Ecco tutti i Dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata ...

Replica Grande Fratello Vip - ottava puntata online su MediasetPlay e in televisione : Prosegue l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip 3: stasera andra' in onda l'ottava puntata di questa nuova edizione del reality show Mediaset condotto dalla bellissima Ilary Blasi. Una puntata che anche questa volta sara' ricca di colpi di scena e che potra' essere rivista in Replica streaming sul portale gratuito Mediaset [VIDEO], ma anche in televisione su La5. Dove rivedere l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 3: in tv ...

Grande Fratello Vip 2018 : Ilary Blasi indossa le parrucche . Ecco il perché : Ilary Blasi è la grade protagonista del Grande Fratello Vip 2018 non solo per la conduzione, ma anche per la querelle con Corona, che ha suscitato un interesse anche superiore ai concorrenti stessi. Ilary Blasi: il mistero sui suoi capelli e perché indossa le parrucche ad ogni puntata del Gf Vip La bella moglie di Francesco Totti è stata raggiunta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato il perché indossa le parrucche in puntata. La ...

Francesco Monte sotto accusa al Grande Fratello Vip 2018 : da Elia Fongaro al padre di Giulia Salemi - tutti contro di lui? : Sembra proprio che Francesco Monte non sia animale da reality e dopo il flop dell'Isola dei Famosi sembra che le cose non stiano andando meglio al Grande Fratello Vip 2018. In molti hanno visto in questa sua partecipazione la chiusura di un cerchio che si è aperto quando, in quello stesso salotto che oggi lo vede protagonista tutti i giorni, la sua amata Cecilia Rodriguez lo ha lasciato per Ignazio Moser. Sarà davvero così? Dopo quello che ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi e Francesco Monte confessano il bacio - Signorini attacca : «Se volevate la privacy ve ne stavate a ... : Dopo la notte passata in suite tra Francesco Monte e Giulia Salemi le cose non sembrano essere cambiate. La Salemi rincorre e Monte come sempre scappa. I due, nonostante l'attrazione reciproca, non ...

Grande Fratello Vip - Ottava Puntata : Rissa Sfiorata tra Maria Monsè e la Marchesa! : L’Ottava Puntata del Grande Fratello Vip è carica di confronti. Tra i protagonisti, tanta rabbia e nessuna intenzione di fare un passo indietro. I Vip si attaccano, ma ognuno di loro mantiene la propria posizione astiosa. Elia ha uno scontro verbale con Francesco Monte. Scontro al vetriolo tra Maria e la Marchesa. Grande Fratello Vip: duri confronti in studio tra La Marchesa Del Secco D’Aragona e Maria Monsè. Anche Alessandro Cecchi ...

eliminato Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 è appena andata in onda e siamo qui a ricordarvi cos'è successo, l'eliminato e i nominati. Del primo forse avrete già saputo: Alessandro Cecchi Paone ha vinto al televoto contro Maria Monsè col 52% delle preferenze. Una percentuale non altissima se