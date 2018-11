Governo del cambiamento e politica dello scambio | Lega e M5S moriranno Dc?

Il Governo rimuove il presidente dell’Agenzia spaziale - è lite Lega-5 Stelle : Era stato confermato poco prima del varo del governo Conte. In un suo tweet: «Con mia sorpresa il ministro Bussetti mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente dell’Asi». Miur: «Revoca per verifica su modalità nomina». Ma il viceministro Fioramonti: «Certe decisioni meglio condividerle»

Il Governo 'licenzia' il presidente dell'Asi Roberto Battiston : Milano, 6 nov., askanews, - Il governo italiano ha 'licenziato' il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston. Con un post amaro su Twitter, prima in italiano e poi in inglese, lo ...

Dissesto idrogeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del Governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...

Il rischio "bolla" e l'esclusione delle pmi non quotate. I risultati in chiaroscuro dei Pir (a cui si ispirano i Cir del Governo) : Ottanta Piani individuali di risparmi (Pir) dal 2017 ad oggi, che hanno permesso di raccogliere cifre considerevoli e ben oltre le stime iniziali più rosee, di cui circa 20 miliardi indirizzati a 250 Pmi italiane. Un aspetto positivo controbilanciato da una normativa limitata e dal rischio di una potenziale "bolla". Perché i Pir hanno riversato una grande quantità di flussi su un numero molto limitato di imprese dalla ...

Il Governo manda a casa Battiston - presidente dell'Agenzia spaziale italiana : Il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston, è stato destituito dal governo. A dare la notizia è il diretto interessato, mediante un tweet: "Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell"incarico di presidente Asi".Battiston guidava l'agenzia dal maggio 2014, dopo la nomina da parte del ministro Stefania Giannini. "È il primo spoil system di Ente di Ricerca", osserva Battiston. "Grazie ...

Decreto Sicurezza - il Governo mette in pausa i lavori al Senato. L’ombra della “trattativa” M5s-Lega sulla prescrizione : In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che il Decreto Sicurezza fosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia al Senato per il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. ...

Dl Sicurezza - Marcucci : 'Questo Governo calpesta i diritti del Parlamento' : LaPresse, Il governo verso la fiducia al decreto Sicurezza in discussione al Senato. Le opposizioni sul piede di guerra: 'M5s e Lega calpestano i diritti del Parlamento', ha dichiarato il capogruppo ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel contratto di Governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Greenpeace : “Il Governo ci dica subito se la difesa del clima è una priorità” : Greenpeace rivolge al Governo italiano un urgente invito a fare chiarezza: l’organizzazione ambientalista chiede che venga espressa la posizione ufficiale dell’esecutivo in materia di cambiamenti climatici, e definito il livello di impegno del nostro Paese su questo fronte. Una chiarezza tanto più urgente visto che, tra meno di un mese, si aprirà in Polonia, a Katowice, la COP24, un’importante riunione della Conferenza ONU sul ...

Perché la pericolosità del Governo si spiega bene con i fondi europei rifiutati : Roma. Mentre l’Italia è flagellata – da nord a sud, dal Veneto alla Sicilia – con morti e distruzione a causa del maltempo e della fragilità del territorio, non si sa come reagire alla notizia della rinuncia da parte del nuovo governo dei fondi europei contro il dissesto idrogeologico. L’unica spieg

Boeri (Inps) : «Segnali di maschilismo nella manovra del Governo» : Secondo il presidente dell’istituto di previdenza la disparità dell’età pensionabile tra uomini e donne e il mancato rifinanziamento del congedo di paternità sono i segnali di questo atteggiamento

La supponenza provocherà la "prescrizione" del Governo giamaicano? : La speranza Renzi si schianta in pochissimi anni, la controrivoluzione grillina potrebbe avere una parabola anche più breve ma dovrebbe rinascere la vera politica. Se Salvini, al momento ha il ...

Per metà del Governo trasferte in Nord Africa. Di Maio e Tria guardano alla Cina : ... il presidente Xi Jinping ha rinnovato l'impegno della Cina a favore del libero scambio e della globalizzazione economica: per questo, ha detto, il gigante asiatico «non chiuderà le porte al mondo, ...