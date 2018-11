Governo bloccato Appeso a Cina e Ghana

Caos nel Governo - Decreto Fiscale bloccato da Conte : ecco perché : Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio, che contiene all’interno la pace Fiscale , con il relativo condono, approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri di lunedì 15 ottobre, è stato bloccato dal premier Giuseppe Conte . Il Governo si è svegliato nel Caos , a causa di quel provvedimento che punta a far emergere fino a 100 mila euro all’anno per singola imposta. È Luigi di Maio a sbottare durante la registrazione della puntata di ...

Decreto Genova bloccato - mancano le coperture. Il Governo smentisce : “È tutto finanziato” : Polemica sul Decreto Genova, rimasto bloccato alla Ragioneria dello Stato per la mancanza delle coperture su alcune voci. Ma il governo smentisce e assicura che gli interventi sono tutti finanziati e che il Decreto legge "sta per essere inviato al Quirinale". Toti: "Forse più opportuno il ritiro del Decreto per ricominciare da capo".Continua a leggere