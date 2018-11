Google App | un bug attiva la richiesta della posizione

Apple Mappe batte Google Maps - ma solo sul 3% del territorio degli USA : Google Maps e Mappe di Apple fanno da anni una sorta di “guerra” a chi riesce a dare indicazioni più precise e dettagli maggiori. Fino ad ora, in verità, Google Maps riesce a fare meglio leggi di più...

Google si prepara a premiare le migliori app del 2018 : Le app e i giochi che saranno premiati con i Google Play Best of 2018 Awards saranno votati dagli utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Google Play Store - rilevati virus all'interno di 8 applicazioni : Stando a quanto riportato da ESET, azienda creatrice del famoso antivirus NOD32, è stato scovato un nuovo virus che attacca smartphone e tablet con sistema operativo Android. Il virus sembra essere presente all'interno di 8

Google pensa a un abbonamento per scaricare le app : Ma, a ben vedere, un metodo innovativo se applicato al mondo delle applicazioni. Molti utenti, infatti, preferiscono scaricare le app gratis con pubblicità piuttosto che pagare 0,99 centesimi o poco ...

Pixel Stand non mostra foto e notifiche per alcuni utenti - app Google attiva il GPS : Google Pixel Stand crea diversi problemi ad alcuni utenti, mentre un aggiornamento dell'app Google attiva costantemente la richiesta della posizione.

App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store : Nelle scorse ore App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store, probabilmente in quanto ritenuta un'applicazione che viola le norme dettate da Google

Trovata sul Google Play Store un'altra app di phishing per i dati di accesso allo scambio di criptovaluta : Nonostante la linea dura di Google contro le app maligne di criptovalute, alcuni ancora trovano il modo di introdursi nel suo ecosistema

App Google Beta 8.44 prepara nuovi suggerimenti per le Azioni - sveglie e molto altro : La versione 8.44 Beta di app Google prepara nuovi suggerimenti per Google Assistant, novità per le liste e per impostare nuove sveglie.

Il widget Feed sta sparendo definitivamente dall'app Google : Il widget Feed dell'app Google sta scomparendo definitivamente e a prenderne il posto è il già disponibile "At a glance". Avete ancora il Feed a disposizione?

Per scaricare le app Android dal Google Play Store dovremo pagare un abbonamento mensile? : Il Google Play Store, il negozio di Google da cui si scaricano tutte le app per i dispositivi Android, potrebbe cambiare. Da sempre è gratuito: si apre, si scelgono le app di proprio interesse dall’ampio catalogo, si scaricano. La maggior parte sono gratuite, altre no. Che cosa accadrebbe se domani il Play Store diventasse a pagamento? Se, per intenderci, richiedesse di corrispondere un abbonamento mensile, un po’ in stile ...

Apple Pay vs Google Pay : le differenze : I sistemi di pagamento smart e contactless sono sempre più diffusi nel nostro paese anche se, gli erogatori dei servizi non sono ancora al 100% per quanto riguarda la compatibilità con i metodi di pagamento

Strage Usa - 29 capi d'accusa per il killerUsava il social vietato da Apple e Google : Trump sotto accusa per "aver fomentato l'estremismo di destra. Solo nei giorni scorsi erano stati inviati 13 pacchi bomba a esponenti democratici. Polemiche su un social "libero".

FINANZA & TECH/ L'attacco di Apple a Google passa dalle norme sulla privacy : Apple sembra pronta a rompere un fronte che da sempre si era dimostrato compatto, in modo da creare problemi a Google e Amazon.

L'app Google 8.39 beta è pronta a ridimensionare Voice Match : L'anteprima di una possibile futura mossa nei confronti di Voice Match arriva dal codice dell'ultima versione beta dell'app Google, la 8.39