Gli Usa escludono l' Italia dalle sanzioni all' Iran Ma è solo per sei mesi

Wang Qishan : La Cina vuole una soluzione 'comune accettabile' nella guerra commerciale con Gli Usa : Con toni più morbidi di altri leader cinesi, Wang ha detto che 'la Cina è favorevole che tutti i Paesi abbandonino la mentalità da guerra fredda e la mentalità della politica di dominio', opponendosi ...

Andrea Bocelli orgoGlio d'Italia Primo in Usa e Gran Bretagna : Andrea Bocelli al Primo posto della classifica pop americana con il disco Sì. Nessun italiano c'era mai riuscito con un album e già questo merita gli applausi. C'era riuscito Domenico Modugno con il brano Nel blu dipinto di blu "ed era il 1958, l'anno in cui sono nato, pensa che stranezza", dice Bocelli da Forte dei Marmi dove è di passaggio a casa nella pausa brevissima di un periodo di spostamenti frenetici: "Tra poco parto per Orlando in ...

La Germania ha fatto fuori l'ex capo deGli 007 accusato di essere morbido con i neonazisti : È qui che ha ribadito che la Germania avrebbe assistito ad 'un salto di qualità nel falsificare la cronaca', dato che non vi sarebbero prove effettiva circa 'una caccia all'uomo' a fine agosto nella ...

NeGli Usa arriva un farmaco oppioide mille volte più potente della morfina : (foto: Kwanchai Lerttanapunyaporn/EyeEm/Getty Images) Un nuovo farmaco oppioide per combattere il dolore acuto è stato oggi approvato, in una nuova formulazione, dalla Food and drug administration, l’ente statunitense che regola farmaci e alimenti. Si tratta di un medicinale a base di sufentanil, messo a punto dalla farmaceutica AcelRx, in una versione sublinguale. Il principio attivo fino a 10 volte più potente del fentanil – a sua volta ...

Walter Nudo - in lacrime al GF Vip : il gieffino chiede scusa ai fiGli : Walter Nudo fa emozionare tutti al Grande Fratello Vip: ma il gieffino chiede scusa ai suoi due figli Emozionante sorpresa quella del Grande Fratello Vip a Walter Nudo, il quale ha avuto la possibilità di parlare con i suoi due figli, Elvis e Martin. Al momento entrambi si trovano fuori Italia, in quanto stanno inseguendo […] L'articolo Walter Nudo, in lacrime al GF Vip: il gieffino chiede scusa ai figli proviene da Gossip e Tv.

Tutti assolti al processo Cerroni - l'ex patron di Malagrotta e Gli altri imputati erano accusati di traffico illecito di rifiuti : Tutti assolti. Finisce così il primo grado di giudizio del processo che vedeva imputati l'ex 'ras' delle discariche romane Manlio Cerroni, i suoi collaboratori Francesco Rando e Piero Giovi, l'ex presidente della Regione Lazio Bruno Landi, Giuseppe Sicignano, già supervisore delle attività operative svolte presso gli impianti di Cecchina, Luca Fegatelli, già dirigente dell'area rifiuti della Regione Lazio e per ...

'Abusava delle fiGlie della compagna per anni' - arrestato un uomo nel Casertano : Per anni avrebbe abusato sessualmente delle due figlie della sua compagna, potendo contare su un omert familiare alimentata soprattutto dalla paura delle vittime; solo quando terminata la relazione ...

Bond - azioni - valute - quale impatto avrà il voto neGli Usa sui mercati? : Soprattutto se l'economia Usa dovesse continuare a beneficiare dello stimolo fiscale, in caso di affermazione repubblicana, o quantomento di un piano di rilancio infrastrutturale, possibile in caso ...

Iran - scattano le sanzioni. Rouhani : "Guerra economica con Gli USA" : "Siamo in guerra economica con gli USA" . Suonano come un allarme le parole pronunciate dal Presidente Iraniano Hassan Rouhani , che ha commentato così le sanzioni economiche reintrodotte dall'...

Iran : Gli Usa esentano l'Italia e altri 7 Paesi dalle sanzioni. Rohani : 'Misure illegali e ingiuste' : 'Guardate quanti Paesi stanno sostenendo gli Stati Uniti - ha concluso Rohani - Oggi la stragrande maggioranza dei Paesi di tutto il mondo, ad eccezione di due o tre Stati, sostiene il piano d'azione ...

Investimenti ed elezioni Usa : meGlio concentrarsi sui fondamentali : Al di là dei timori legati ai possibili impatti che l'esito elettorale americano potrà avere sull'economia e sui mercati finanziari, crediamo che l'approccio giusto agli Investimenti debba essere il ...

Motorola One - lo smartphone Android One con notch arriverà neGli USA : Il mese scorso Motorola ha annunciato due nuovi smartphone Android One per i mercati internazionali: Motorola One e One Power. I due smartphone sono davvero molto simili ad iPhone X a livello estetico; presentano la leggi di più...

Elezioni di metà mandato neGli Usa : tutto quel che c’è da sapere : (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) Martedì 6 novembre gli americani andranno alle urne per le Elezioni di metà mandato, il primo grande banco di prova per l’amministrazione Trump a due anni dal suo insediamento alla Casa Bianca. Le Midterm elections non hanno nulla a che vedere con la corsa alla Casa Bianca ma rinnovano parte del Congresso, eleggono i governatori di 36 dei 50 stati, rinnovano le assemblee legislative locali e, infine, esprimono il ...

Andrea Bocelli - numero 1 neGli Usa con l'album "Sì". È la prima volta per un italiano : Messaggi di congratulazioni ad Andrea Bocelli sono arrivati da tutto il mondo. Scott Rodger , della Maverick Management, manager Usa del tenore, oltre che di Paul McCartney, ha rivolto a Bocelli ...