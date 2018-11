Giulia De Lellis e Irama si sono fidanzati | arriva la conferma da Maria De Filippi e le

Giulia De Lellis-Irama - esplode la passione : ecco il bacio! [FOTO] : Scatta il bacio tra Giulia De Lellis ed Irama: i paparazzi beccano il momento perfetto per immortalare la nuova coppia Dopo le foto di coppia, le accuse dell’ex fidanzata e la ‘benedizione’ di Maria De Filippi c’è la foto del bacio tra Irama e Giulia De Lellis. Nel nuovo numero di ‘Chi’ in edicola domani spunta infatti lo scatto che i fan della fashion blogger e del cantante aspettavano. Un bacio ...

Irama - dedica su Instagram per Giulia De Lellis? : Una giornata stranissima quella di ieri per il gossip italiano: non appena il mondo dei social è stato catalizzato dalla rottura tra la conduttrice Rai Elisa Isoardi e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ecco che a far impazzire Twitter ci si è messo Irama, che pare si sia fidanzato nientemeno che con Giulia De Lellis.Il problema è che non tutti credono alla veridicità di questa nuova coppia, visto che l'ex di Andrea Damante che ...

Giulia De Lellis innamorata? Cena romantica e baci con Irama - il vincitore di Amici : Visualizza questo post su Instagram Mentre il mondo si confonde, parla a caso e corre ad una velocità che a me non piace.. Io mi godo le cose belle che la vita per qualche assurdo motivo ha deciso di ...

Irama e Giulia De Lellis - parla lei : “Il mondo parla a caso” : Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo il gossip con Irama Dopo la notizia bomba sul presunto flirt tra Giulia De Lellis e Irama, molte ragazze tra cui anche ex concorrenti di Amici e corteggiatrici di Uomini e Donne si sono scagliate contro il giovane cantante, sottolineando la sua falsità. Il bacio con l’ex fidanzata di Andrea Damante sembrerebbe quindi aver sorpreso davvero tutti, e fino ad ora ne lui ne Giulia aveva voluto ...

Uomini e donne - Giulia De Lellis e Irama : parla l'ex fidanzata del cantante 'Fino a una settimana fa...' : La notizia-bomba lanciata da Spysee su una presunta relazione tra l'ex corteggiatrice di Uomini e donne Giulia De Lellis e il vincitore dell'ultima edizione di Amici Irama ha fatto il giro del web e ...

Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati? Il cantante avvistato con la ex Uomini e Donne : Irama e Giulia De Lellis sono stati avvistati insieme nelle scorse ore. Il cantante, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex Grande Fratello Vip, sono apparsi insieme in alcuni scatti sul web. Le foto della cena, presunta romantica, sono spuntate in rete nelle scorse ore, riprese sui social media. Non mostrano null'altro a parte due ragazzi a cena insieme ma c'è chi ci vede molto di più. ...