Giovane scomparso in Sila | gli amici | “Era un amante della vita e della natura”

meteoweb.eu

: Giovane scomparso in Sila, parenti e amici: Marco potrebbe essere stato vittima della passione per la pesca -… - calabrianewsit : Giovane scomparso in Sila, parenti e amici: Marco potrebbe essere stato vittima della passione per la pesca -… - calabrianewsit : Giovane scomparso il 2 novembre in Sila, Prefettura Cosenza: Le ricerche continuano - -

(Di martedì 6 novembre 2018) Proseguono incessanti le ricerche di Marco Aidala,venerdi’ scorso nei pressi del Lago Ampollino, in. Le operazioni sono condotte da vari corpi e reparti delle forze dell’ordine quali carabinieri, anche forestali, vigili del fuoco, unita’ cinofile delle fiamme gialle e soccorso alpino italiano intervenuti, subito dopo essere stati allertati dai familiari delagronomo, con l’ausilio dei nuclei sommozzatori impegnati a scandagliare le acque del grande bacino artificialeno. “Un ragazzo brillante,natura – scrivono in una nota congiunta colleghi ed– e con una passione smisurata per la pesca. Molto piu’ di un hobby per lui, forse addirittura una “compagna di”, che potrebbe pero’ essergli stata fatale per come ipotizzato dagli specialisti al lavoro nel tentativo ...