Giornata interlocutoria in attesa degli eventi della settimana

traderlink

: RT @MeteoLIMET: NUOVA PERTURBAZIONE IN AVVICINAMENTO, GIORNATA INTERLOCUTORIA, di Alessandro Amantini #BuongiornoLiguria #Limet https://t… - CameValeria : RT @MeteoLIMET: NUOVA PERTURBAZIONE IN AVVICINAMENTO, GIORNATA INTERLOCUTORIA, di Alessandro Amantini #BuongiornoLiguria #Limet https://t… - Miti_Vigliero : NUOVA PERTURBAZIONE IN AVVICINAMENTO, GIORNATA INTERLOCUTORIA - LIMET - _mau_ra : RT @MeteoLIMET: NUOVA PERTURBAZIONE IN AVVICINAMENTO, GIORNATA INTERLOCUTORIA, di Alessandro Amantini #BuongiornoLiguria #Limet https://t… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Poco da dire: il settore servizi, oltre l'80% dell'economia US, resta super robusto. Non che si tratti di una sorpresa. Infatti Wall Street e Dollaro non hanno mostrato reazioni percettibili e il ...