Ghirelli presidente Lega Pro | gli auguri del Catania

(Di martedì 6 novembre 2018) Al termine dell'assemblea elettiva, oggi, Francesco Ghirelli è stato eletto presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, ottenendo 48 dei 56 voti disponibili. Eletti anche i vicepresidenti Cristiana Capotondi (con 39 voti), attrice romana laureata in scienze della comunicazione e grande appassionata di calcio, e Jacopo Tognon (37 voti), avvocato e membro del Tas; nel Direttivo di Lega Pro, figurano i sei nuovi consiglieri Gianfranco Andreoletti (Albinoleffe), Salvatore Caiata (Potenza), Alessandro Marino (Olbia), Floriano Noto (Catanzaro), Stefano Ranucci (Ternana) e Filippo Tagliagambe (Pontedera). Al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri, sincere congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro.