Frustata finale Samsung Galaxy per Android Pie | data inizio programma beta

optimaitalia

: Frustata finale #SamsungGalaxy per Android Pie: data inizio programma beta - OptiMagazine : Frustata finale #SamsungGalaxy per Android Pie: data inizio programma beta -

(Di martedì 6 novembre 2018) Tra qualche giorno dovremmo assistere all'inaugurazione deldiPie 9.0 da parte dia livello internazionale: entro la prima metà di novembre, come evidenziato dall'app 'Developers Conference 2018', il relativoverrà annunciato, presumibilmente a ridosso dei variS9, S9 Plus e Note 9. Non è ancora stato riferito in modo ufficiale, ma, come sempre in questi casi, ildovrebbe essere rivolto ad un numero limitato di utenti, selezionati sulla base dei Paesi di riferimento (USA, UK o Corea).L'aggiornamento adPie 9.0, in combinazione con laExperience 10 (tra le cui maggiori novità spiccherà la modalità scura per tutta l'UI), dovrebbe essere rilasciato in versionea partire dalle prime settimane del prossimo anno (sempre che nel frattempo non emergano problemi che ne ritardino la ...