Fred De Palma scherzo Le Iene | il rapper furioso | “Sono andato fuori di testa”

Sincera è il nuovo singolo di Fred De Palma dopo il successo con D'Estate Non Vale - audio e testo - : Fermati un secondo come se il tempo non passasse ti guardi intorno, come se il resto non contasse per venirti contro avrei corso sulle acque per darti il mondo, l'avrei tolto dalle mappe e cancello ...

Sincera è il nuovo singolo di Fred De Palma dopo il successo con D’Estate Non Vale (audio e testo) : Quest’ultimo anno è stato simbolico per il rapper Fred De Palma che ha pubblicato una delle più grandi hit della scorsa estate, con la quale ha raggiunto quasi 26 milioni di streaming su Spotify e 50 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale di YouTube. Si tratta del brano “D’Estate non Vale”, in duetto con Ana Mena. La coppia è salita sui palchi estivi come quello del Wind Summer Festival a Roma, e ha ottenuto il disco d’oro per le oltre ...

Anticipazioni Quelli che il calcio - ospiti 7 ottobre 2018 : Fred De Palma e Piotta : Fred De Palma e Piotta saranno gli ospiti del noto programma di Rai 2 condotto da Luca, Paolo e Mia Cera, E’ questo ciò che annunciano le Anticipazioni di Quelli che il calcio per la puntata di domenica 7 ottobre 2018 che andrà in onda dalle 13:45 circa. Cosa accadrà in studio? Quali Vip seguiranno la propria squadra del cuore? Anticipazioni Quelli che il calcio 7 ottobre 2018: ospiti Torna domenica 7 ottobre l’appuntamento settimanale con ...