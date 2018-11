Francoforte | senza freni Deutsche Post

finanza.lastampa

(Di martedì 6 novembre 2018) Ottima performance per l'operatoreale tedesco , che scambia in rialzo del 3,33%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX30 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...