Franco Zeffirelli alla regia di Rigoletto L' opera debutterà nel 2020

Una casa che parla per lui. Nel mondo della memoria di Franco Zeffirelli - di G. Fantasia - : Siamo stati nella sua casa romana piena di foto, oggetti e ricordi. Nel 2020 la Royal Opera House di Muscat rappresenterà il suo "Rigoletto" verdiano

Una casa che parla per lui. Nel mondo della memoria di Franco Zeffirelli : Sull'Appia Pignatelli, poco distante dall'Appia Antica, da Villa dei Quintili e dalla fiabesca casa delle Farfalle, splende un sole che per qualche istante ci fa dimenticare le piogge delle ultime settimane. Quel piacere che sa di un tempo estivo oramai lontano, dura troppo poco per colpa dei segni di quelle tempeste che hanno devastato Roma e che sono visibili ovunque: dagli alberi caduti alle pozzanghere, dai cartelli rovinati al fango. Siamo ...