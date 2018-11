Frana nel Verbano | stop strada Svizzera

Maltempo - Frana costone nel Palermitano : evacuate abitazioni : Per pervenire alla stima dei danni e degli interventi necessari nel Palermitano, informa questa sera la prefettura, e’ proseguita la ricognizione sulle strade statali, provinciali e comunali nonche’ sulle diverse situazioni emergenziali segnalate. Sopralluoghi sono stati effettuati anche a Castronovo di Sicilia dal Genio civile e dall’Ufficio tecnico comunale per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso ...

Maltempo : monitoraggio nel bellunese a Frana Chies d’Alpago : Utilizzando particolari sensori di movimento tre volontari della Protezione civile di Treviso terranno fino a domenica prossima costantemente monitorata la frana detta “del Tessina”, dal nome del torrente che attraversa l’area, a Chies d’Alpago, nel bellunese. Il volume da sorvegliare e’ pari a circa quattro milioni di metri cubi ed esiste il timore che le sollecitazioni delle piogge degli ultimi giorni possano aver ...

Maltempo Sicilia : Frana danneggia i collettori fognari nell’agrigentino : Scivola il vallone Esa Chimento, a Favara (Ag), e saltano i collettori principali che arrivano al depuratore. Girgenti Acque e’ gia’ al lavoro per cercare di ripristinare i danni determinati dall’ondata di Maltempo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha convocato invece un tavolo tecnico. Nella zona di contrada Esa Chimento – secondo quanto viene confermato da Girgenti Acque – ci sono state varie sconnessioni e ...

Mareggiata nel Golfo di Napoli - Frana sull'unica spiaggia libera di Ischia : Uno smottamento, per effetto delle forti piogge, si è verificato a Cava dell'isola, località di Forio d'Ischia. Una parte del terrapieno del costone detritico si è staccato precipitando sulla spiaggia,...

Maltempo - Frana nel Bellunese : 3 comuni isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...

Ischia : Frana nel centro di Casamicciola - crolla muraglione : Paura a Casamicciola, sull'Isola di Ischia, dove stamane un grosso muro perimetrale di un albergo è crollato provocando una frana di pietre e terreno in strada, fino alla centrale piazza...