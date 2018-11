Fra le mura amiche il Lugano pareggia contro il Frölunda

Maltempo Piemonte - Po oltre il livello di guardia/ Ultime notizie - esonda ai Murazzi e Frane in val di Lanzo - IlSussidiario.net : Maltempo Piemonte, Po oltre il livello di guardia. Ultime notizie, esonda ai Murazzi e frane in val di Lanzo: la pioggia non si ferma.

Caorle. Precipita aereo : morti l’istruttore Franco Mura e il professore Roberto Vescovo : Ha perso quota improvvisamente l’aereo piegando verso il basso. Si è schiantato su un campo agricolo, gli occupanti sono morti

Ischia : Frana nel centro di Casamicciola - crolla muraglione : Paura a Casamicciola, sull'Isola di Ischia, dove stamane un grosso muro perimetrale di un albergo è crollato provocando una frana di pietre e terreno in strada, fino alla centrale piazza...

Serie D : da Altamura un punto per il Francavilla : Ma prima della cronaca vogliamo segnalare un bellissimo gesto di sportività che arriva dagli spalti dei tifosi locali. Uno striscione dedicato a mister Ranko Lazic "Lazic la storia ti rende onore". ...

Roma - si staccano Frammenti da mura Passetto di Borgo/ Ultime notizie - l'area è stata transennata : Roma, si staccano frammenti da mura Passetto di Borgo. Ultime notizie, l'area è stata transennata, vigili del fuoco al lavoro per monitorare la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:24:00 GMT)

