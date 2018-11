Foto incredibili col Samsung Galaxy S10 | fondamentale l’apporto dell’AI

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 : sul lago di Como si celebra il sound dei più incredibili classici [Foto] : L’evento viene organizzato da Bmw Group Classic e dal Grand Hotel Villa d’Este dal 2005 ed è ora riconosciuto come il Concorso di bellezza più esclusivo e caratteristico al mondo per veicoli storici Dal 24 al 26 maggio 2019, a Cernobbio, il suono sarà quello degli scarichi di circa 50 auto d’epoca selezionate per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Saranno in competizione per aggiudicarsi il favore della giuria e ...

Caldo shock in Europa - temperature incredibili a metà Ottobre : +26°C nel Nord della Germania - +24°C sui fiordi norvegesi [DATI e Foto] : 1/6 +24°C a Bergen - Giovedì 11 Ottobre 2018 ...

Eccezionali spettri rossi avvistati sopra i temporali sul Nord Adriatico : Foto e VIDEO di questi incredibili fulmini dell’alta atmosfera : Se i fulmini ordinari vi sembrano poco interessanti, i fulmini dell’atmosfera superiore sono proprio un’altra cosa. Il ceco Martin Popek, osservatore di fulmini dell’alta atmosfera, ha riportato spettri rossi sopra i temporali sul Mar Adriatico settentrionale nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Popek utilizza telecamere a bassa luminosità a Nydek, comune della Repubblica Ceca, per rilevare eventi luminosi transitori (TLE) nei livelli più alti ...

Quelle luci non identificate in cielo che hanno cercato di atterrare in Italia : le Foto incredibili che inquietano : Oggetti luminosi, non identificati, in cielo. Quante volte ne avete sentito parlare? Quante volte avete pensato 'Ecc la solità stupidaggine'?. Ma vi è mai successo di vederlo di persona un oggetto in ...

Calciomercato : Sampdoria - Atalanta - Torino e Genoa pronte a realizzare plusvalenze incredibili! [Foto] : 1/9 Barrow (Foto Mauro Locatelli/LaPresse) ...

Nuove BMW R 1250 GS e R 1250 RT : gli iconici modelli pronti per nuovi ed incredibili viaggi [Foto] : Le ultime creazioni di Bmw Motorrad si rivolgono ai centauri che non hanno paura di affrontare qualsiasi tracciato Bmw Motorrad rinnova due veri e propri miti del mondo delle due ruote, ovvero i modelli BMW R 1250 GS e R 1250 RT che si presentano con nuovi propulsori boxer, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza di chi affronta un viaggio su una due ruote. I nuovi motori offrono Più potenza e coppia: 100 kW (136 CV) a 7.750 g/min e ...

Colpo della Lazio : due incredibili rinnovi sino al 2023 [NOMI - Foto - DETTAGLI] : 1/12 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Installate questo aggiornamento del Galaxy Note 9 per avere miglioramenti incredibili alla Fotocamera : Disponibile da poche ore un fantastico aggiornamento del Galaxy Note 9 che migliora tantissimo la Fotocamera. Ecco il download del firmware ufficiale Italiano Installate questo aggiornamento del Galaxy Note 9 per avere miglioramenti incredibili alla Fotocamera Rilasciato in queste ore un nuovo Firmware del Galaxy Note 9 che va a migliorare tantissimo la qualità della […]

Terremoto Reggio Calabria - “onde sismiche” nel mar Tirreno? Le Foto incredibili da Palmi : “mai visto nulla di simile - pensavamo a uno tsunami” [GALLERY] : 1/10 ...

Ecco le incredibili auto con il motore da Formula 1 [Foto] : Nella storia dell’automobilismo non sono pochi gli esempi di vetture stradali e concept car equipaggiate con un propulsore derivato dalla Formula 1 Nel corso degli anni alcune Case automobilistiche internazionali si sono sbizzarrite creando vetture di serie e prototipi decisamente particolari e in grado di offrire prestazioni superlative grazie all’uso di potentissimi motori derivati addirittura dalla Formula 1. L’Alfa Romeo 164 ProCar ...

Rolls Royce Dawn : le incredibili caratteristiche del modello consegnato al vice-presidente di Google [Foto] : Benjamin Treynor Sloss ha ricevuto l’esclusiva convertibile britannica direttamente dal numero uno della Rolls Royce Benjamin Treynor Sloss, uno dei vice presidenti di Google, è anche un grandissimo appassionato di auto, nel suo garage trovano infatti posto bolidi del calibro di McLaren P1, Pagani Huayra, Porsche 918 Spyder, e le Ferrari 599 GTO, LaFerrari, LaFerrari Aperta, 458 Challenge, 599XX e FXX-K. Alcune delle auto elencate sono ...