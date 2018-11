Filippo Magnini squalificato per doping | stop per 4 anni La rabbia | «Io come Cristiano

Tapiro d'Oro a Filippo Magnini : ... ma forse ho vinto un'altra medaglia, un altro record, fatto con il mio amico, Michele Santucci, nuotatore, condannato anche lui a 4 anni,, perché al mondo non è mai successo che due atleti con tutti ...

Squalifica Filippo Magnini - interviene la Federnuoto : “Siamo solo al primo verdetto. Pippo esempio per tutti” : Il mondo del nuoto è scosso dalla Squalifica di quattro anni inflitta a Filippo Magnini per “uso o tentato uso di sostanze dopanti”. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza in merito al coinvolgimento dell’ex nuotatore nel caso Porcellini e ha inflitto questa pena al due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero che ha già annunciato ricorso protestando contro questa sentenza. Nel frattempo è ...

Doping - Filippo Magnini squalificato per quattro anni : «Sentenza ridicola» : Per tutti gli anni passati in vascaPer tutte le volte che ci ha messo la faccia anche quando perdeva Per le rimontePer quella rimonta a MontrealPerché è stato davvero il capitanoPer la staffettaPer i 100 stilePer il nuotoPer l'addioIl Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha condannato a quattro anni di squalifica a Filippo Magnini, due volte campione del mondo dei 100 stile libero, che ha lasciato lo sport un anno fa. L’ex azzurro era ...

Nuoto - Filippo Magnini attacca : “Sentenza ridicola e giustizia sportiva che non funziona. Il Procuratore ha parlato di faccenda personale” : La sentenza è arrivata e farà tanto discutere: quattro anni squalifica (dimezzata la richiesta della Procura) da parte del Tribunale antidoping sono stati inflitti all’ex nuotatore Filippo Magnini ed altrettanti a Michele Santucci. La motivazione è uso o tentato uso di doping. Magnini ha così pagato la collaborazione con il nutrizionista Guido Porcellini, squalificato 30 anni e ancora sotto processo penale a Pesaro. Un giudizio che come è ...

