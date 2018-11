calcioweb.eu

: #Figc, #Sibilia: 'Troppe squadre professionistiche, il calcio ha bisogno di riforme' - CalcioWeb : #Figc, #Sibilia: 'Troppe squadre professionistiche, il calcio ha bisogno di riforme' - ttcalciocatania : SIBILIA (vice Pres. vicario FIGC): 'Generoso definire gestione Fabbricini flop. Sono stato buon profeta...' - Tutto… - EcletticaDance : RT @LndCampania: Il numero 1 @LegaDilettanti @CosimoSibilia è stato eletto vicepresidente vicario @FIGC! Al nostro Presidente augurissimi… -

(Di martedì 6 novembre 2018) “Ilper ripartire hadelle riforme, ci sono troppe. Come fare per risolvere questo problema? Un mio vecchio pallino rimane quello di una lega semiprofessionistica. Ora mi pare che stiamo raggiungendo questo obiettivo, però siamo ancora ai primi giorni“. Lo ha detto il vicepresidente vicario dellae presidente della serie D, Cosimo, a margine dell’assemblea elettiva della Lega Pro, in corso di svolgimento a Firenze. “Abbiamo molte cose da fare e Gravina ha cominciato subito a prendere il toro per le corna. Dobbiamo però continuare: la luna di miele bisogna prolungarla per tutti i mesi e gli anni per cui Gravina si è impegnato ad essere presidente federale, e la responsabilità più grande è il dare risposte ad una elezione arrivata praticamente all’unanimità“. E a chi gli ha chiesto quale a suo ...