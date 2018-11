Fiat Tipo - Debuttano gli allestimenti Mirror e Street

quattroruote

(Di martedì 6 novembre 2018) Laintroduce per lai nuovi, proposti per quattro porte, cinque porte e wagon e con motorizzazioni benzina 1.4 95 CV e 1.4 T-Jet 120 CV e diesel 1.3 MultiJet 95 CV e 1.6 MultiJet 120 CV, già aggiornate secondo la normativa Wltp.La. Laè pensata per chi cerca il massimo in termini di connettività. A bordo troviamo infatti l'infotainment UConnect Hd Live con display da 7 pollici che offre la compatibilità con gli standard Apple CarPlay e Android Auto. Della dotazione di serie fanno parte anche le finiture esterne cromate e i cerchi di lega da 16", mentre in opzione sono disponibili l'esclusiva tinta esterna Blu Venezia e il pacchetto Mopar Connect con servizi come l'assistenza stradale, la localizzazione dell'auto in caso d'incidente e il controllo da remoto di alcuni parametri del veicolo con una App ...