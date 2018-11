FI | sì a referendum per dire no a Raggi e migliorare Tpl

Fassina : votare no a referendum per salvare trasporto pubblico : Roma – “Sono gli ultimi giorni per informare i cittadini e discutere del futuro del trasporto pubblico a Roma, del diritto a una mobilita’ decente, non soltanto di Atac. Si vota domenica 11 novembre. Siamo impegnati a proporre un’alternativa effettivamente migliorativa alle favole sulla liberalizzazione e privatizzazione della gestione del servizio. Raccontiamo la verita’: i disservizi, di cui ogni giorno i ...

Tav - depositata petizione per il referendum al Comune di Torino. Su Change.org oltre 55mila per il 'Sì' : Depositato a Palazzo Civico a Torino il testo della petizione per il referendum consultivo sul completamento della Tav tra Torino e Lione. Sabato mattina si procederà con la raccolta firme in Piazza ...

Gli Usa al voto per le midterm : un referendum su Trump - : Si vota oggi negli Stati Uniti per le elezioni di metà mandato che si sono di fatto trasformate in un vero, primo e fondamentale referendum su Donald Trump

Perché le elezioni Usa sono un referendum su Trump : Gli americani tornano al voto per scegliere i rappresentanti al Congresso. Una chiamata alle urne che ha tutta l'aria di un...

Nuova Caledonia - vittoria del No nel referendum per l'indipendenza dalla Francia : 'L'umore dei cittadini di Noumea è abbastanza tranquillo', ha raccontato Catherine Ris, professore di economia dell'Università della Nuova Caledonia ad Al Jazeera. 'I partiti politici e i cittadini ...

referendum Atac : ecco i requisiti per votare 11 novembre : Roma – Liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del Referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

L'appello di Carlo Verdone per andate a votare al referendum su Atac : Carlo Verdone in un video sulla pagina Facebook Mobilitiamo Roma si rivolge ai cittadini di Roma e li sprona ad andare a votare al referendum consultivo per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma: "L'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente

Verdone : importante che romani vadano a votare per referendum : Roma – “L’11 novembre c’e’ un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente niente. Invece e’ importante che vadano a votare, possono votare si o possono votare no, ognuno la pensa come e’ giusto che la voglia pensare. Pero’ e’ un referendum sull’Atac, e la cosa mi sembra abbastanza seria perche’ ultimamente ha avuto, e ci ha dato, ha dato soprattutto a ...

La Confessione - Oscar Farinetti su Nove : “Renzi? Un fuoriclasse. Non ha lasciato la politica dopo il referendum? Però si è dimesso” : “Matteo Renzi? Un fuoriclasse, il migliore tra i presidenti del Consiglio che ho visto”. Comincia così l’intervista di Oscar Farinetti, in onda su Nove venerdì 2 Novembre alle 23, ospite de La Confessione di Peter Gomez. “Io partirei da una sua dichiarazione: ‘Ho conosciuto tanti politici, ma solo un fuoriclasse: Matteo Renzi’. Lo direbbe ancora?”, chiede il giornalista. “Sì, è un fuoriclasse, non c’è nessun dubbio – risponde il patron di Eataly ...

Un referendum su Trump : l'America al voto per il Midterm : Martedì 6 Novembre gli Stati Uniti si fermano per le elezioni di metà mandato. Il "referendum su Trump" si svolge in una...

Tra dieci giorni il referendum per la liberazione da Atac : Roma. “Mancano dieci giorni al voto, chiediamo che in questi ultimi dieci giorni ci sia un’informazione pubblica sul referendum”. Così ieri il segretario di Radicali italiani e deputato di +Europa, Riccardo Magi, rivolgendosi ai nuovi direttori dei Tg Rai nominati dal governo. Perché l’11 novembre s

Brexit : 1 mln firme per nuovo referendum : ANSA, - ROMA, 28 OTT - La campagna dell'Independent per un referendum bis sulla Brexit ha raggiunto la soglia del milione di firme solo tre mesi dopo l'avvio dell'iniziativa: lo riporta oggi lo stesso ...

IBL : Atac - perché votare al referendum : votare al referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico locale è essenziale secondo l’Istituto Bruno Leoni – L’11 novembre i residenti a Roma saranno chiamati a votare la loro preferenza per un trasporto pubblico locale liberalizzato o lasciato nelle mani di Atac. Lo ricorda un comunicato dell’Istituto Bruno Leoni, favorevole alla liberalizzazione. Ogni giorno – si legge nel comunicato – i ...

referendum Vco - non c’è il quorum : il Verbano-Cusio-Ossola resta in Piemonte. L’affluenza si ferma al 33 - 2 per cento : La provincia del Verbano Cusio Ossola resterà piemontese. Il Referendum consultivo che chiedeva agli abitanti di esprimersi su un eventuale passaggio alla Lombardia (il primo di questo tipo in Italia) non ha raggiunto il quorum: l’affluenza si è fermata al 33,2 per cento degli aventi diritto, ben lontana da quella del 50% + 1 richiesta per la validità della consultazione. Il sì ha ottenuto l’83% dei voti, il no il 17%. “La ...