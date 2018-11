Ferrari corre verso un grande anno

F1 - Leclerc scaccia via la pressione : “non vedo l’ora di correre con la Ferrari - le aspettative non mi spaventano” : Il pilota monegasco ha parlato del week-end in Messico ma anche del suo futuro in Ferrari, svelando di non temere la pressione Ultime tre gare al volante della Sauber-Alfa Romeo, dopodiché Charles Leclerc diventerà un pilota della Ferrari. Il monegasco prenderà il sedile di Kimi Raikkonen, che farà a sua volta il percorso inverso. Photo4 / LaPresse E’ tutto ormai definito da settimane, ma non è ancora il momento di pensarci, con un ...

F1 - Vettel va controcorrente : “la competitività della Ferrari? Non è una buona notizia…” : Il pilota della Ferrari ha parlato della competitività della Ferrari mostrata ad Austin, andando però un pizzico controcorrente Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca, Sebastian Vettel avrebbe potuto certamente lottare per la vittoria ad Austin se non fosse stato per l’incidente con Ricciardo al primo giro. photo4/Lapresse Un contatto che ha mandato in testacoda il tedesco, costretto ad una gara di rimonta come accaduto in ...

Lewis Hamilton - GP Stati Uniti 2018 : “Strategia non corretta e Ferrari molto forte oggi” : Terza piazza finale per Lewis Hamilton nel GP degli Stati Uniti 2018, quartultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha pagato dazio in partenza e per una strategia non così premiante anche per via di una Ferrari tornata a grande livelli come dimostra il successo di Kimi Raikkonen. Visto il piazzamento finale e il quarto posto di Sebastian Vettel la festa iridata è rimandata in Messico. “Avevo una gomma ...

Piazza Affari : brusca correzione per Ferrari : Retrocede molto Ferrari , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,43%. Il movimento del cavallino rampante di Maranello , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del ...

F1 - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Mercedes e Hamilton di un altro pianeta - Ferrari costretta a rincorrere - Red Bull più vicina : Nel 1984 gli Alphaville hanno pubblicato la meravigliosa canzone dal titolo “Big in Japan”, esattamente un anno prima che Lewis Hamilton nascesse. Oggi il pilota inglese è stato davvero “Big in Japan” dominando in lungo ed in largo le prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sia sul giro secco, sia sul passo gara, il leader della classifica iridata ha dato una sensazione di strapotere che si è vista ...

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari correrà con una nuova livrea! Novità su cofano motore e ala posteriore : La Ferrari disputerà il GP del Giappone 2018, in programma nel weekend a Suzuka, con una nuova livrea. Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di apportare delle correzioni cromatiche rispetto a quanto siamo soliti vedere, in particolar modo sul cofano motore, sui barge board e sull’ala posteriore. Si tratta di un cambiamento che coincide con l’inizio di una nuova attività della Philip Morris International, uno degli sponsor della ...

Ferrari : grazie Di Biase per lavoro svolto e sua correttezza istituzionale : Roma – “grazie a Michela Di Biase per l’ottimo lavoro svolto finora in Consiglio comunale e per la correttezza istituzionale che ha portato oggi alla scelta delle dimissioni. In un momento nel quale la citta’ di Roma vive in grande difficolta’ sotto il profilo politico e amministrativo, la presenza costante di Michela Di Biase, da capogruppo del Pd prima e poi da consigliera in Aula Giulio Cesare, ha fatto ...

Ferrari - Raikkonen lascia la Ferrari e correrà all'Alfa Romeo : Kimi Raikkonen lascerà la Ferrari al termine di questa stagione, ma correrà con l'Alfa Romeo Sauber nel 2019. Contratto biennale per il pilota finlandese. Al suo posto a Maranello dovrebbe arrivare il giovane Charles Leclerc, seppur al momento manchi l'ufficialità.Pilastro del progetto Alfa Romeo Sauber. Nella sua carriera, Raikkonen ha vinto 20 Gran Premi e ottenuto 100 podi. Il suo passaggio all'Alfa Romeo è qualcosa di straordinario, ha ...

F1 – La Ferrari è già alle spalle - Raikkonen annuncia il suo futuro : correrà con la Sauber per i prossimi due anni [FOTO] : Il pilota finlandese ha annunciato con un post su Instagram che la sua prossima destinazione sarà l’Alfa-Sauber Prima l’ufficialità dell’addio alla Ferrari, poi ecco quella del suo passaggio alla Sauber-Alfa Romeo. Kimi Raikkonen non perde tempo e, pochi minuti dopo il comunicato della scuderia di Maranello, ecco che il finlandese annuncia su Instagram quello che sarà il suo prossimo team: ovvero quello svizzero guidato ...

Leclerc-Ferrari - l'azienda di Lapo anticipa sui social l'ufficialità. Post rimosso e corretto : 'E' un augurio' : Sono ore di attesa per il possibile annuncio del passaggio di Charles Leclerc alla Ferrari. In attesa dell'ufficialità, come per un conto alla rovescia di fine anno, un'anticipazione è arrivata sulle ...

Ferrari - Kimi Raikkonen fatto fuori dal Cavallino : il retroscena - per chi correrà : Dopo il deludente Gran Premio di Monza, per la Ferrari è tempo di bilanci. Doveva essere proprio questo il weekend in cui si sarebbe annunciato il rinnovo di contratto di Kimi Raikkonen ma ora sembra ...