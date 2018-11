Fassina | votare no a referendum per salvare trasporto pubblico

romadailynews

: @ChiaraFagone @montseapi @CettItaliano Ha fatto male: gli eversori dovrebbero votare altro. Ma non dubito troverà q… - CanciAbo : @ChiaraFagone @montseapi @CettItaliano Ha fatto male: gli eversori dovrebbero votare altro. Ma non dubito troverà q… - 2f25b18ce75e4fe : RT @lucabattanta: @CarloCalenda Dipende chi deve votare:solo il quadrilatero della moda di Milano e i Parioli di Roma e la collina di Torin… - vaniacavi : RT @lucabattanta: @CarloCalenda Dipende chi deve votare:solo il quadrilatero della moda di Milano e i Parioli di Roma e la collina di Torin… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Roma – “Sono gli ultimi giorni per informare i cittadini e discutere del futuro dela Roma, del diritto a una mobilita’ decente, non soltanto di Atac. Si vota domenica 11 novembre. Siamo impegnati a proporre un’alternativa effettivamente migliorativa alle favole sulla liberalizzazione e privatizzazione della gestione del servizio. Raccontiamo la verita’: i disservizi, di cui ogni giorno i cittadini sono vittime, derivano dai tagli ultradecennali al fondo per illocale e dal conseguente debito paralizzante per investimenti in mezzi e reti; dalle carenze di corsie preferenziali e nodi di interconnessione; da un pessimo assetto urbanistico della citta’, la cui scarsissima densita’ abitativa determina extra-costi.No e’ la prima condizione per, per riorganizzare radicalmente il...