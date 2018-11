Famiglia sterminata a Casteldaccia | folla e commozione a funerali delle vittime

Maltempo - Famiglia sterminata a Casteldaccia : la verità sull’ordinanza di demolizione : Quella villa che si è trasformata in una trappola mortale per nove persone, travolte a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dal fiume Milicia, era abusiva e doveva essere demolita. È uno degli aspetti che più turbano di questa vicenda tragica. Tra le province di Palermo e Agrigento sono state 12 le vittime del Maltempo: 9 a Casteldaccia, una a Vicari, una coppia proveniente dalla Germania a Cammarata (Agrigento), mentre si cerca ancora il ...

Casteldaccia - sterminata la Famiglia Giordano : muoiono in 9 durante maltempo - : Stavano passando il weekend vicino a Palermo, quando l'esondazione del fiume Milicia ha travolto la loro villetta. Tra le vittime anche due bambini. Salvo Giuseppe Giordano: "Ho perso tutto, se ...

Casteldaccia - chi sono i 9 morti dell'alluvione. Sterminata la Famiglia Giordano : Inghiottiti da acqua e fango. Così sono morti i 9 membri di una famiglia sopresa dall'alluvione in una villetta di Casteldaccia , piccolo centro in provincia di Palermo, non lontano da Bagheria. Tra ...

Il nonno - i figli - i nipotini : a Casteldaccia sterminata la Famiglia Giordana. Erano tutti parenti : Casa travolta dall'esondazione del Milicia: tra le 9 vittime due bambini di 1 e 3 anni e un ragazzo di 15. Un morto a Vicari, a Corleone disperso un medico di 40 anni

Casteldaccia. Sterminata la Famiglia Giordano 9 morti : due in salvo grazie ai dolci : Giuseppe Giordano si trovava fuori dalla villa di Casteldaccia. E’ stato sbattuto contro un albero dalla furia della piena del

Esonda un fiume - 10 morti e un disperso nel Palermitano. sterminata un'intera Famiglia : Dieci persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia, nel Palermitano, a causa dell'Esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge delle ultime ...

“Questa casa puzza di gas” - e alla fine esplode. Famiglia sterminata : muore padre con 5 figli : Emergono nuovi dettagli sulla strage avvenuta lo scorso anno a Llangammarch Wells, Powys, in Galles, dove David Cuthbertson, 68enne, e i suoi cinque bimbi - tra gli 11 e i 4 anni - sono morti in un incendio divampato nella fattoria in cui vivevano. Alle fiamme sono scampati tre bambini dopo essere rifugiati dai vicini.Continua a leggere

Cursi si ferma per ricordare la Famiglia sterminata dal vicino di casa. Il parroco 'Sono scese le tenebre su tutta la comunità' : Cursi si ferma per ricordare Andrea, Franco e Maria Assunta, uccisi a sangue freddo da Roberto Pappadà, un vicino di casa della famiglia che, in una notte di fine settembre, si è trasformato in un ...

“Costretta a vivere così”. Famiglia sterminata - le condizioni della figlia sopravvissuta : La secondogenita della Famiglia massacrata a Debar, in Macedonia, dalla sorella maggiore Blerta, non è rientrata a Sacile. La villetta su due piani di viale Trento, dove sino agli ultimi giorni di agosto viveva una Famiglia apparentemente senza problemi, è rimasta deserta. Mukades Pocesta ha paura e vive sotto scorta. All’interno c’è solo l’auto che guidava proprio Mukades. La figlia 24enne di Amit e Nazmie, i coniugi vittime ...

Famiglia sterminata in casa : tre bimbe tra le vittime : Una vera e propria strage è stata commessa a Bedford, in Australia. Trovate senza vita una donna di 40 anni, le sue tre...

Famiglia sterminata : chi è Blerta Pocesta - arrestata per aver ucciso i genitori e la sorellina : Istruita, seria e rispettosa, Blerta Pocesta, 28 anni, arrestata per il triplice omicidio di padre, madre e della sorellina, lavorava come segretaria in un'azienda di Francenigo, a pochi chilometri da Treviso. Su di lei nessuna ombra, eppure, sebbene sia ancora buio sul movente, numerose prove e la sua stessa confessione la inchiodano alla terribile strage di Debar.Continua a leggere

Famiglia sterminata : il killer sarebbe la figlia maggiore - che lavora a Gaiarine : ... 'Una tragedia doppia - ha commentato il sindaco Carlo Spagnol -: a noi non resta che stare accanto all'unica sorella sopravvissuta a questo dramma, che ora è sola al mondo'.

Famiglia sterminata nel sonno - fermata la figlia maggiore. 'È stata aiutata da un uomo' : Gli investigatori macedoni sembrano avere pochi dubbi: è la figlia maggiore Blerta, di 28 anni, la principale indiziata per l'omicidio del papà Amit Pocesta, di 54, della mamma Nazmie, di 53, e della ...

Famiglia sterminata in Macedonia - il cugino : la figlia avrebbe confessato : La rivelazione arriva dal nipote della coppia trucidata insieme alla figlia di 14 anni la scorsa settimana. A incastrare la giovane ci sarebbero alcune foto che la ritraggono nel Paese nelle stesse ore della tragedia. Il procuratore di Pordenone: nessuna ufficialità