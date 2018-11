Fallout 76 | come funziona? - articolo

Fallout 76 esce il 14 novembre : come sarà : Il mondo sarà in preda al panico a causa di una guerra nucleare che ha distrutto praticamente la civiltà. E il compito dei giocatori sarà quello di sopravvivere ma anche di ripristinare la civiltà . ...

Già mod per Fallout 76 - anche prima dell’uscita : come cambiano il gioco : A dieci giorni dall’uscita di Fallout 76 ci sono già alcune mod. Diversi giocatori hanno già provato il titolo grazie alla B.E.T.A. messa in piedi da Bethesda, ma oltre a giocare hanno già cominciato con le modifiche. WCCFTech segnala infatti che sono già disponibili alcune mod per PC. Questo fa capire diverse cose. La prima è l’amore che i giocatori PC infondono ai titoli Bethesda, ma anche il fatto che esistono mod quando il gioco ancora ...

Gravissimo bug in Fallout 76 cancella intera beta da 50 GB - come rimedierà Bethesda : Fallout 76 ha un bug davvero terribile: questa volta Bethesda si è davvero superata. La versione PC in particolare ha un errore che cancella sostanzialmente l'intero gioco. La scorsa notte lo sviluppatore ha pubblicato un messaggio alquanto particolare sui suoi account che avvisa i giocatori della beta, o B.E.T.A, di non cliccare assolutamente sul launcher del gioco. Non sappiamo se riuscite a rendervi conto: la casa madre di un importante ...

Fallout 76 : Bethesda ci spiega come funzionerà il loot - i campi base e cosa accadrà in caso di morte durante una missione : Bethesda continua a condividere nuovi dettagli e aggiornamenti sul funzionamento di determinati sistemi in Fallout 76, come ad esempio i bonus che derivano dal sonno. Ora abbiamo alcuni dettagli in più, grazie a Pete Hines che ha risposto ad alcune domande Twitter.come segnala Gamingbolt, un fan ha fatto una domanda molto interessante: se si saccheggia una casa nel gioco, il bottino all'interno dell'abitazione si rigenerà permettendo ai ...

Fallout 76 : ecco come si chiamerà la regione di questo capitolo : In principio c'era la Zona Contaminata della Capitale, sede dell'apprezzato Fallout 3, poi la Zona Contaminata del Mojave, dove si svolgeva Fallout: New Vegas. In Fallout 4 abbiamo visitato il grandissimo Commonwealth, e Fallout 76 proporrà a sua volta una regione del tutto inedita della West Virginia, anche se fino a questo momento non avevamo idea di come si sarebbe chiamata nel gioco.come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, è stata la ...

Ecco come funzionerà in Fallout 76 il sistema di esperienza in gruppo : Ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita di Fallout 76 e Bethesda continua a far trapelare nuovi dettagli sul prossimo capitolo della serie post-apocalittica. Dopo le recenti dichiarazioni circa l'estrema longevità di cui godrà il titolo, l'azienda statunitense ha diramato proprio in queste ore alcune informazioni importanti in merito al gameplay del gioco. Per chi non lo sapesse, Fallout 76 sarà il primo capitolo del franchise ad ...

Bethesda ci spiega come funzioneranno gli "Eventi" di Fallout 76 : Fallout 76 non sarà certo a corto di contenuti. A parte una missione principale, secondo Bethesda, il gioco avrà molte altre attività a cui i giocatori potranno prendere parte. Una di queste cose saranno gli Eventi, un tipo di attività che è nuova per Fallout ma che i fan di titoli come Destiny conoscono abbastanza.Di recente, Game Informer ha pubblicato un articolo molto approfondito su Fallout 76, rivelando molti nuovi dettagli sul gioco.Tra ...

Fallout 76 pronto a sfornare eventi - cosa sono e come funzioneranno : Non smettono di susseguirsi le novità in merito a Fallout 76, il nuovo capitolo della serie curata da Bethesda che si appresta a cambiare completamente il volto del franchise. Abbandonata infatti (momentaneamente? Ndr) la strada del single player, questo nuovo titolo porterà gli utenti all’interno di lande post apocalittiche squisitamente online, con il mondo di gioco che quindi non si popolerà di soli personaggi controllati dall’intelligenza ...