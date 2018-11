Facchinetti su Desirée | ‘Il buonismo lo dobbiamo buttare nel cestino’

Blastingnews

(Di martedì 6 novembre 2018) Francesco, in arte dj Francesco, torna ad esprimere la sua opinione sul feroce omicidio di Desirée Mariottini. Qualche giorno fa il figlio di Roby, tastierista dei Pooh, aveva invocato sui social la pena di morte e la ghigliottina in piazza per il branco di immigrati irregolari africani che avrebbe drogato, stuprato ripetutamente e, infine, lasciato morire la ragazza in uno squallido palazzo abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Domenica scorsa, invece, ospite di Domenica In,junior ha consigliato di “ilnel cestino” perché le persone hanno paura e la legge attuale non funziona, non punisce i colpevoli. Parole che suonano come musica nelle orecchie del leader della Lega Matteo Salvini che, infatti, condivide il video di DJ Franceso sulla sua pagina Facebook e rilancia sul tema sicurezza: “Sono d'accordo, il ...