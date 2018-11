Fabrizio Corona | bacio spudorato con Asia Argento

Asia Argento esce allo scoperto con Fabrizio Corona : ‘Dannati? La nostra è solo rabbia’ : Asia Argento ricomincia da Fabrizio Corona. Dopo il suicidio del compagno e lo scandalo Bennett che le è costato l’estromissione dalla giuria di X Factor, Asia vola tra le braccia dell’ex re dei paparazzi come svela l’intervista pubblicata sul numero di Chi in edicola mercoledì 7 novembre. “Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore. Quando ...

Silvia Provvedi fa un racconto choc sul carcere e su Fabrizio Corona : Fabrizio Corona: il racconto di Silvia Provvedi sul carcere Il passato di Silvia Provvedi continua a tornare alla mente. Dopo aver chiuso definitivamente con Fabrizio Corona nella quinta diretta del Grande Fratello Vip 3, la cantante de Le Donatella continua a parlare dell’ex rievocando i due anni di relazione e il difficile momento del carcere. Nelle prime ore della mattina Silvia si è sfogata in giardino con i suoi compagni di reality, ...

Grande Fratello Vip : Alessandro Cecchi Paone contro Fabrizio Corona. Ecco cosa ha detto di lui : Il giornalista decide di dire il suo punto di vista sul comportamento di Corona E’ cosa risaputa che l’intervento di Fabrizio Corona all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 non è piaciuto a... L'articolo Grande Fratello Vip: Alessandro Cecchi Paone contro Fabrizio Corona. Ecco cosa ha detto di lui proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

