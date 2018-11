F1 | suggestione Lewis Hamilton | in Ferrari nel 2021? Tra sogno e utopia

oasport

: #F1 Hamilton in Ferrari nel 2021? Sogno o utopia? Un affare alla Cristiano Ronaldo ma l'ipotesi presuppone il falli… - OA_Sport : #F1 Hamilton in Ferrari nel 2021? Sogno o utopia? Un affare alla Cristiano Ronaldo ma l'ipotesi presuppone il falli… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Quando si è a fine stagione e i giochi sono fatti si tende a fantasticare anche se a volte la linea di demarcazione tra immaginazione e realtà non è così netta. Di che cosa vogliamo parlarvi? Di una, di uno, forse, di merainnel. L’idea è stata lanciata da Autosprint e l’ipotesi del britannico in Rosso si fonda su diverse basi che non sono solo attinenti agli aspetti agonistici. IL RILANCIO– Anche se la dirigenzasta definisce questo 2018 il miglior anno degli ultimi dieci in F1, resta il fatto che l’iride è cosa d’altri e lo ha conquistato proprio il n.44. La quinta corona diche vorrà raggiungere le sette meraviglie di Michael Schumacher con la Mercedes nel 2020, anno della scadenza di contratto. E poi? Gli scenari sono diversi: ritiro agonistico, conferma del rapporto con la ...