F1 Ferrari | Camilleri | «Anno sfortunato | nel 2019 faremo il massimo»

F1 - parla Camilleri : “Questa è la migliore stagione della Ferrari dal 2008. Faremo il massimo per vincere il Mondiale” : “Quella attuale per la Ferrari in Formula 1 è la migliore stagione dal 2008” parole importanti e che danno fiducia quelle di Louis Camilleri, amministratore delegato della Rossa, in una conference call con gli analisti sui conti del terzo trimestre, come riportato da La Gazzetta dello Sport. C’è ancora un sogno per questo finale di Mondiale: “Stiamo facendo progressi e la scuderia farà il massimo per vincere il mondiale ...

Ferrari - Camilleri : «Sei auto su dieci ibride entro il 2022. Il Suv non si sposa con il brand - lo chiameremo Purosangue» : MARANELLO- «Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato,...

