Euro Ice Hockey Challenge 2018 | inizia l’avventura dell’Italia | con la voglia di stupire

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento a Belgrado contro il Partizan di Trinchieri - Brescia a Monaco - Torino riceve Francoforte : Brescia: una vittoria. Trento: una vittoria. Torino: zero vittorie. Comincia così la seconda metà della prima fase a gironi dell’EuroCup delle tre formazioni italiane che vi sono impegnate. Le prospettive di rimonta sono diverse: la Germani, nel girone A, ha davanti Ulm, Galatasaray e Andorra, tutte a due vittorie; la Dolomiti Energia, nel girone C, è affiancata al Partizan e ha appena davanti Ankara; la Fiat, nel girone D, deve infine ...

Disoccupati con indennità mensili da oltre 6mila Euro : Macron dice "basta" : Vuoi mettere il reddito di cittadinanza a 780 euro sbandierato dal governo italiano con l'indennità di disoccupazione francese che può arrivare - per le qualifiche più alte, si capisce - fino a 6.615 euro? Cifra indicizzata per due anni a carico dell'Unedic (Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce), cassa assicurativa gestita da imprese e sindacati. La cassa, creata da De Gaulle nel ...

Ciclocross - Europei 2018 : nessun acuto degli azzurri - ma Alice Maria Arzuffi si conferma ai vertici : L’Italia chiude senza medaglie e con due settimi posti come migliori risultati gli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto in questa rassegna continentale, come per altro si poteva prevedere anche alla vigilia, vista che il nostro movimento si trova comunque ancora distante dalle nazioni di riferimento, anche se qualche segnale positivo è comunque arrivato. La prestazione più ...

Eurozona : indice Sentix scende ancora a novembre - dato scivola a 8 - 8 punti : Nuova battuta d'arresto per il Sentix nella zona euro. L'indice, che misura il sentiment di 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia dell'Eurozona, si è attestato a novembre a 8,8 punti dai 11,4 punti di ottobre. Gli analisti si attendevano un dato pari a 9,8 punti.

Zona Euro - indice IFO ai minimi del 2016 nel 4° trimestre : L'economia dell'area dell'Euro si sta muovendo in acque agitate . In Italia e in Spagna, in particolare, le valutazioni degli esperti sono crollate . In Germania e in Francia le aspettative sono ...

Di Maio al Financial Times : 'Da Trump ricetta per tutta l'Europa' - : Dopo la lettera dell'Ue, il vicepremier consegna la linea al ministro dell'Economia Tria, atteso oggi all'Eurogruppo per difendere la legge di bilancio italiana. Tetto massimo del deficit a 2,4% ma "basta rigore"

FINANZA/ I nuovi messaggi in codice dall'Europa per Tria e Conte - IlSussidiario.net : L'Eurogruppo e l'Ecofin saranno l'occasione per far avere dei chiari messaggi a Tria e a Conte su cosa occorre fare circa la manovra del popolo

Hockey ghiaccio - Euro Ice Hockey Challenge 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Inizierà mercoledì la prima tappa dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018, torneo di Hockey ghiaccio che si disputerà a Budapest e che vedrà impegnata anche la nostra Nazionale, guidata dal capo allenatore Clayton Beddoes. A fare compagnia agli azzurri ci saranno altre 3 formazioni: Kazakistan, Corea del Sud (la prima avversaria dell’Italia) e chiaramente i padroni di casa dell’Ungheria. Il torneo si disputerà allo Stadio ...

Ciclocross - Europei 2018 : tripletta olandese al femminile. Annemarie Worst batte Marianne Vos e Denise Betsema - settima Alice Maria Arzuffi : Podio tutto olandese nella gara femminile Elite degli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Le padrone di casa hanno dominato questa rassegna continentale con la medaglia d’oro conquistata dalla 22enne Annemarie Worst, che si impone sulla grande favorita Marianne Vos e su Denise Betsema. Rimane invece giù dal podio la belga Sanne Cant, campionessa iridata in carica. Protagonista della gara anche l’azzurra Alice Maria Arzuffi, che ha ...

PIT STOP : la beneficenza di Porsche - una 911 da 2 - 7 milioni di Euro FOTO : La fondazione sostiene il lavoro nei settori dell'istruzione, della ricerca, dello sport, della cultura e degli affari sociali. vai alla gallery

Fca corre in Borsa - +4% - dopo vendite Usa. Morgan Stanley alza target price a 23 Euro per azione : MILANO - Fca ha ingranato la marcia più alta a Piazza Affari, dove guadagna più del 4% dopo i dati superiori alle previsioni sulle immatricolazioni negli Stati Uniti , +16% in ottobre,...

Ciclocross - Europei Rosmalen 2018 : i favoriti gara per gara. Alice Maria Arzuffi sfida Marianne Vos. Toon Aerts insidia Wout Van Aert : Comincia oggi, venerdì 2 novembre, a Rosmalen (Olanda) il Campionato Europeo di Ciclocross 2018. Nelle prime due giornate saranno in gara le categorie Master, mentre domenica 4 novembre si assegneranno i titoli continentali nelle categorie Juniores, U23 ed Elite maschile e U23 ed Elite femminile. Vediamo nel dettaglio i favoriti gara e gara e le principali speranze azzurre. Tra gli Juniores occhi puntati sul britannico Ben Tulett, campione del ...