calcioweb.eu

: L'Empoli FC rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squa… - EmpoliCalcio : L'Empoli FC rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squa… - DiMarzio : #Empoli, ufficiale l'esonero di Aurelio #Andreazzoli ?? - CalcioWeb : #Empoli, ufficiale: #Iachini è il successore di #Andreazzoli -

(Di martedì 6 novembre 2018) Dopo l’esonero di Aurelio, l’affida la guida tecnica della prima squadra a Giuseppe. Il nuovo allenatore sarà presentato alle ore 14.00 nella sala stampa ‘Antonio Bassi’ del Castellani. Ascolano classe ’64, da allenatoreha ottenuto quattro promozioni in Serie A con Chievo Verona (2008), Brescia (2010), Sampdoria (2012) e Palermo (2014). L’ultima esperienza nella massima serie risale all’anno scorso, sulla panchina del Sassuolo, che ha condotto all’undicesimo posto finale. Il tecnico inizierà a preparare da oggi la sfida casalinga di domenica contro l’Udinese. Con ogni probabilità, firmerà fino al 2020. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloè ildi ...