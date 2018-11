Emissioni NOx - Molti diesel sono già pronti per i limiti del 2020

quattroruote

(Di martedì 6 novembre 2018) Secondo i test condotti dallAcea, lassociazione europea dei Costruttori, sui 270 nuovi modelliintrodotti sul mercato nellultimo annostate rilevatenettamente inferiori alla soglia di NOx imposta dallUe, anche nel ciclo Rde. Nella maggior parte dei casi, i nuovi motorigià in grado di rispettare anche i parametri anti inquinamento che entreranno in vigore a partire dal gennaio del.La conferma. La ricerca effettuata dall'Acea conferma quanto già rilevato dallAdac: nei test effettuati in condizioni di traffico reale dallAutomobile Club Tedesco, i modernihanno fatto registrare un abbattimento medio delledegli ossidi di azoto dell85% rispetto alle Euro 5. In alcuni casi, le vetture messe sotto esame hanno mostrato valori ridotti fino al 90-95%.I test. I veicoli, omologati secondo lo standard Euro 6d-Temp,stati sottoposti ai test Rde ...