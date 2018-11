Elia Fongaro attaccato dopo il GF Vip | “So cosa hai fatto a Striscia”

Francesco Monte sotto accusa al Grande Fratello Vip 2018 : da Elia Fongaro al padre di Giulia Salemi - tutti contro di lui? : Sembra proprio che Francesco Monte non sia animale da reality e dopo il flop dell'Isola dei Famosi sembra che le cose non stiano andando meglio al Grande Fratello Vip 2018. In molti hanno visto in questa sua partecipazione la chiusura di un cerchio che si è aperto quando, in quello stesso salotto che oggi lo vede protagonista tutti i giorni, la sua amata Cecilia Rodriguez lo ha lasciato per Ignazio Moser. Sarà davvero così? Dopo quello che ...

Elia Fongaro Vs Francesco Monte : il confronto post eliminazione : Elia Fongaro ritorna nella Casa per parlare con Francesco Monte. Il Gf Vip 3 ha interrotto i giochi prima che i due ragazzi sviscerassero alcuni problemi in un faccia a faccia. Nel calderone gli attacchi omofobi contro Francesco Monte ed alcune sue affermazioni forse discriminatorie nei confronti di Nord e Sud. Il GF Vip 3 alza i toni: Elia crede che il gieffino sia contraddittorio. Elia Fongaro al GF Vip 3: scontro/incontro con Francesco ...

GF Vip 3 - Elia Fongaro di nuovo contro Francesco Monte : "Pensavi di esserti liberato di me?" (video) : Non solo contro Alessandro Cecchi Paone: un Elia Fongaro carico a pallettoni quello di stasera, nella diretta del lunedì del Grande Fratello Vip 3, che ha voluto mettere in chiaro alcune questioni lasciate aperte con alcuni concorrenti del gioco, tra cui Francesco Monte, con cui ha avuto un'accesa discussione a pochi giorni dalla sua eliminazione dalla casa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso tra i due?prosegui la letturaGF Vip 3, ...

GF Vip 3 - Elia Fongaro contro Alessandro Cecchi Paone : "Sei stato un padre padrone" (video) : Una serata di discussioni in studio quella di stasera del Grande Fratello Vip 3. La diretta del lunedì è stata infatti animata subito da un confronto tra due dei protagonisti maschili della terza edizione del reality show di Canale 5: Alessandro Cecchi Paone e Elia Fongaro. Prima del verdetto del televoto, che ha visto lo stesso Cecchi Paone trionfare su Maria Monsè, il divulgatore scientifico ha avuto l'occasione di incontrare ...

Elia Fongaro attacca Alessandro Cecchi Paone : “Sei un padre padrone” : Alessandro Cecchi Paone e Elia Fongaro: il confronto al Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip ha permesso stasera a Alessandro Cecchi Paone di confrontarsi per l’ultima volta con Elia Fongaro, prima della sua eventuale eliminazione dal reality di Canale 5. Il duro confronto è avvenuto in diretta nello studio al cospetto di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, i quali hanno assistito ad un vero e attacco da parte dell’ex velino di ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e lo strano pensiero su Elia Fongaro : 'Ho tanta voglia di...' : È stata una settimana difficile per Jane Alexander, caratterizzata da continui pensieri per il suo Elia Fongaro . Con l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip del ragazzo, l'attrice italo-...

Grande Fratello Vip - tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è già finita. Alessandro Cecchi Paone - la soffiata : Per lui, Jane Alexander ha anche lasciato in diretta il suo fidanzato, addirittura dopo una proposta di matrimonio. Ma Elia Fongaro , di fresco eliminato dal Grande Fratello Vip , non avrebbe alcun ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e le pazzi notte fuori dalla casa : cosa la beccano a fare alle 4 di notte : Da quando è tornato in possesso del suo cellulare, Elia Fongaro non smette di mettere like a delle foto di Instagram dell'account Jinny Minny Pinny, ovvero, il profilo di Jane Alexander . A notare la ...

Elia Fongaro preferisce le donne più grandi - lo conferma Fariba; la mamma di Giulia Salemi : Elia Fongaro ha un debole per le donne mature a confermarlo la mamma di Giulia Salemi Fariba Tehrani, la mama di Giulia Salemi, durante “Casa Signorini”, ha raccontato che a Elia Fongaro piacciono davvero le donne mature. Lei lo conosce bene, glielo ha presentato la figlia, e a quanto pare l’ultimo eliminato della Casa del “Grande Fratello Vip” avrebbe rivolto anche a lei delle attenzioni. “L’ho ...

GF Vip Elia Fongaro rivelazione choc della mamma di Giulia Salemi : L’ex gieffino Elia Fongaro è di nuovo nell’occhio del ciclone. A pochi giorni dall’eliminazione dal reality, continuano a uscire indiscrezioni sulla vita dell’ex velino che, nella Casa, ha rubato il cuore di Jane Alexander. L’attrice italo-inglese quasi vent’anni più grande di lui. Ma, secondo gli ultimi rumors, pare che Elia, abbia sempre avuto una passione per le donne mature. In una puntata di “Casa Signorini “il programma web condotto da ...

Elia Fongaro - il post su Instagram dopo l'uscita dal GF Vip : Lunedì sera durante la puntata del GF Vip, il reality show di Canale 5, ha visto l'uscita di scena dell'amato e odiato Elia Fongaro . Da settimane in nomination, criticato dai coinquilini per il suo ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e la passione per le donne mature : «Ci ha provato con la mamma di Giulia Salemi» : Grande Fratello Vip, Elia Fongaro di nuovo nell'occhio del ciclone. A pochi giorni dall'eliminazione dal reality condotto da Ilary Blasi, continuano a uscire indiscrezioni sulla vita dell'ex velino ...

GFVip 2018 - la mamma di Giulia Salemi rivela : ‘Elia Fongaro mi ha spogliata con gli occhi’ : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 si è avvicinato molto a Jane Alexander, tanto che lei ha deciso di lasciare il compagno che la attendeva fuori dall’abitazione di cinecittà, eppure Elia Fongaro avrebbe provato a sedurre anche un’altra donna più grande di lui. Si tratta di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi che ha rivelato il retroscena a Casa Signorini, il programma web di Alfonso Signorini (QUI il video) La rivelazione di ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro nasconde una relazione all'insaputa di tutti? : Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone ha alimentato molti dubbi sull'onestà di Elia Fongaro e dei sentimenti che dice di nutrire per Jane Alexander. In confessionale, il giornalista romano, ha dichiarato: "Ho la certezza che la povera Jane non capisca che quest’uomo non ha il ben che minimo affetto nei suoi confronti. Se lo dico ci sarà un motivo".--Anche Ivan Cattaneo si è lasciato sfuggire alcune frasi ...