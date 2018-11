Elezioni Usa di midterm : come reagirà Wall Street : Le Elezioni di metà mandato (che rinnovano la Camera e un terzo del Senato Usa) non saranno a impatto zero sui mercati finanziari. I listini aspettano i risultati elettorali per rispondere a una sola domanda: alla Casa Bianca nei prossimi due anni ci sarà un Trump forte oppure un Trump indebolito?...

Midterm 2018 - come seguire le Elezioni Usa in tv : Maratona Mentana da mezzanotte : Le elezioni di Midterm 2018 in programma oggi, 6 novembre, sono presentate come un referendum pro e contro Donald Trump, ma la situazione è molto più complessa di quanto possa sembrare. In questa sessione elettorale che cade a metà mandato presidenziale, gli americani (registrati al voto) sono chiamati a eleggere i 435 membri della Camera dei rappresentanti, che si rinnovano ogni due anni, e 35 senatori un terzo dei 100 membri del ...

Elezioni midterm USA - Facebook blocca 115 account per sospette interferenze : Le Elezioni di midterm negli Stati Uniti fanno tornare alla ribalta il tema delle interferenze politiche sui social network . Facebook ha annunciato di aver bloccato 30 account della sua piattaforma e ...

Midterm 2018 : le sfide più interessanti nelle Elezioni Usa 2018 - : I duelli per conquistare i seggi alla Camera e al Senato corrono in parallelo a quelli per le cariche di governatore in 36 Stati. Occhi puntati su diversi candidati: le novità e le sorprese potrebbero ...

Usa - oggi le Elezioni midterm : cosa c’è da sapere : oggi è il giorno delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, ovvero la tornata elettorale di metà mandato, rispetto alla presidenza, e per il rinnovo del Congresso. I cittadini americani sono chiamati ad eleggere tutti i 435 deputati e 35 senatori, circa un terzo del Senato. Al momento il Gop (Grand Old party) del presidente Donald Trump può contare sulla maggioranza in entrambi i rami del Congresso, relativamente ampia alla Camera e più ...

Spread BTP/Bund a 292 punti - oggi attese le Elezioni USA : ...la volontà di promuovere la manovra così com'è sottolineando proprio la sua direzione espansiva tesa a contrastare i pericoli di un rapporto debito/Pil eccessivo e di un rallentamento dell'economia ...

Elezioni mid term USA - le aspettative dei mercati : È importante comprendere e tenere a mente quanto sia effettivamente divisiva la politica statunitense in questa fase. È altresì importante il tweet del Presidente Trump in merito ai progressi ...

Elezioni MidTerm USA - i mercati attendono i risultati : ecco gli scenari possibili : I mercati finanziari stanno attendendo con grande passione quanto accadrà al termine delle Elezioni MidTerm USA , che potrebbero cambiare gli scenari politici della più grande economia del mondo, producendo degli impatti più meno evidenti sulle principali Borse mondiali. Il clima di attesa è per il momento confermato da un andamento contrastato delle Borse asiatiche, e da aperture "tese"...

Elezioni Midterm Usa 2018 - l'appello al voto delle star - Sky TG24 - : Da Oprah Winfrey a Taylor Swift, da Jane Fonda a Brad Pitt, il mondo dell'entertainment americano si mobilita per spronare gli elettori, soprattutto i giovani, a recarsi alle urne, in un'elezione che ha quasi il valore di un referendum su Donald Trump

Perché le Elezioni Usa sono un referendum su Trump : Gli americani tornano al voto per scegliere i rappresentanti al Congresso. Una chiamata alle urne che ha tutta l'aria di un...

Borse incerte in attesa delle Elezioni in Usa. Banche deboli a Piazza Affari : Questo creerebbe non pochi problemi alla governabilita' deg li Stati Uniti e all'agenda politica del presidente Donald Trump. attesa anche per la riunione della Fed di giovedì, mentre in Europa ...

Le Borse europee aprono in cauto rialzo - occhi su Elezioni Usa - Milano +0 - 03% : Le Borse europee aprono in rialzo, gli occhi sono puntati sulle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed. A Londra l'Ftse 100 segna +0,13% a 7.112,61 punti. A Parigi il Cac 40 avanza ...

Elezioni di midterm : torna online Gab - il social dell’ultradestra Usa : immagine: pixabay Gab, il social network statunitense diventato rifugio di estremisti e sostenitori dell’ultradesta, dopo una settimana è di nuovo online. Settimana scorsa il sito era andato offline. E prima piattaforme come Paypal lo avevano bloccato. Questo perché proprio su Gab aveva pubblicato post antisemiti Robert Bowers, l’uomo arrestato settimana scorsa per aver aperto il fuoco in una sinagoga di Pittsburgh, causando la morte ...

Usa - Elezioni di Midterm : Facebook blocca 115 profili per 'interferenze' : Intanto il presidente americano Donald Trump arringa i suoi sostenitori prima del voto: " L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo". Nell'ultimo comizio prima della consultazione di metà ...