Elezioni mid term USA | le aspettative dei mercati

Meghan Markle - tra imparzialità e femminismo : voterà alle Elezioni americane di Midterm? : Harry e Meghan Markle, le foto più belle del tour nel PacificoHarry e Meghan Markle, le foto più belle del tour nel PacificoHarry e Meghan Markle, le foto più belle del tour nel PacificoHarry e Meghan Markle, le foto più belle del tour nel PacificoHarry e Meghan Markle, le foto più belle del tour nel PacificoHarry e Meghan Markle, le foto più belle del tour nel PacificoHarry e Meghan Markle, le foto più belle del tour nel PacificoHarry e Meghan ...

Elezioni MidTerm USA - i mercati attendono i risultati : ecco gli scenari possibili : I mercati finanziari stanno attendendo con grande passione quanto accadrà al termine delle Elezioni MidTerm USA , che potrebbero cambiare gli scenari politici della più grande economia del mondo, producendo degli impatti più meno evidenti sulle principali Borse mondiali. Il clima di attesa è per il momento confermato da un andamento contrastato delle Borse asiatiche, e da aperture "tese"...

Elezioni Midterm Usa 2018 - l'appello al voto delle star - Sky TG24 - : Da Oprah Winfrey a Taylor Swift, da Jane Fonda a Brad Pitt, il mondo dell'entertainment americano si mobilita per spronare gli elettori, soprattutto i giovani, a recarsi alle urne, in un'elezione che ha quasi il valore di un referendum su Donald Trump

Elezioni di midterm : torna online Gab - il social dell’ultradestra Usa : immagine: pixabay Gab, il social network statunitense diventato rifugio di estremisti e sostenitori dell’ultradesta, dopo una settimana è di nuovo online. Settimana scorsa il sito era andato offline. E prima piattaforme come Paypal lo avevano bloccato. Questo perché proprio su Gab aveva pubblicato post antisemiti Robert Bowers, l’uomo arrestato settimana scorsa per aver aperto il fuoco in una sinagoga di Pittsburgh, causando la morte ...

Usa - Elezioni di Midterm : Facebook blocca 115 profili per 'interferenze' : Intanto il presidente americano Donald Trump arringa i suoi sostenitori prima del voto: " L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo". Nell'ultimo comizio prima della consultazione di metà ...

Usa - Elezioni di Midterm ad alta tensione : Facebook blocca 115 profili per "interferenze" : Usa al voto di Midterm per il Congresso e 36 governatori. I Demconservano il vantaggio sui Repubblicani nell'ultimo sondaggiodella Cnn: 55% a 42%. Gli account "spenti" sarebbero legati a entità straniere. Intanto un'ondata di maltempo sulla East Coast mette a rischio il voto

Elezioni Midterm : per cittadini Usa priorità sono sanità - economia e immigrazione - : Questioni come la sanità, l'economia, l'immigrazione e la politica estera saranno fattori critici determinanti per i cittadini degli Stati Uniti al momento di scegliere per chi votare nelle Elezioni di medio termine di martedì. ...

USA - allerta meteo sulla East Coast : a rischio affluenza alle urne per le Elezioni di Midterm : E’ allerta meteo oggi, nel giorno dell’Election Day negli Stati Uniti: secondo le previsioni meteo sono attese, soprattutto ad est degli Stati Uniti condizioni meteo avverse, con temporali e tempeste di vento. Secondo gli esperti il maltempo rischia di influire sull’affluenza alle urne per le elezioni di Midterm, effetto che preoccupa sia i democratici che i repubblicani che hanno spronato più volte gli elettori a votare. Un ...

Elezioni Midterm Usa 2018 - Wp : Trump prepara il rimpasto - Sky TG24 - : "Le amministrazioni normalmente fanno cambiamenti dopo Midterm", ha detto il presidente. Ma non ha aggiunto nulla su nomi o tempi. Secondo il quotidiano, tra le figure più a rischio il ministro della ...

Wall Street Elezioni Midterm : 5 Titoli per un BUY in contropiede : Trattasi di uno scenario che potrebbe frenare le politiche di Trump, ma secondo Zacks non detto che ciò porti a ripercussioni negative sul mercato azionario ed ancor di più sull'economia reale ...

Elezioni Usa midterm 2018 - ultimi sondaggi. Repubblicani in recupero : Gli ottimi dati sull'economia potrebbero essere il grimaldello che Trump potrebbe usare per scardinare le Elezioni di midterm. Il 38% degli americani crede che si stia andando nella direzione giusta ...

Elezioni americane di midterm : Surfing a Blue Wave : Salman Baig, Investment Manager del Cross Asset Solution team di Unigestion, spiegca che come è risaputo, negli ultimi anni la politica ha influenzato molto l'economia globale e i mercati finanziari, e le Elezioni di mid-term di domani negli USA sono un altro esempio dei rischi geopolitici che gli investitori devono gestire. Salman Baig non è un esperto ...

Elezioni midterm - Trump in Tennessee accolto dal cantante Lee Greenwood con God Bless the USA : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in campagna elettorale per le Elezioni di midterm 2018, in Tennessee viene accolto dal cantante Lee Greenwood con God Bless the USA e una numerosa folla. _...

"Consenso nei confronti di Trump sceso al 39%" - il sondaggio della Cnn alla vigilia delle Elezioni di Midterm : Il consenso nei confronti del presidente Donald Trump è sceso al 39%, con il 55% che disapprova il suo operato. A restituire questa fotografia, alla vigilia delle elezioni di Midterm, è l'ultimo sondaggio della Cnn. All'inizio di ottobre il Tycoon era al 41%, con il 52% del campione che bocciava la sua 'performance'.Il voto per la maggior parte degli americani sarà un modo per esprimere una valutazione sull'operato del ...