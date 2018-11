Elena Morali a Beautiful! Cosa ci fa la Pupa fra Brooke e Bill? : Elena Morali approda a Beautiful: un vero colpaccio per l’ex naufraga de L’isola dei famosi, da poco rientrata in Italia dopo l’avventura negli States! Da Pupa a Isolana e ora attrice, la bella Elena può vantare dunque la partecipazione alla soap più amata del mondo. A testimoniarlo, una foto in cui appare sorridente fra Katherine Kelly Lang e Don Diamont, rispettivamente Brooke Logan e Bill Spencer. Elena Morali in California: ...

Elena Morali impetuosa - sbugiarda Francesco Caserta : Elena Morali ancora contro Francesco Caserta, lo sbugiarda L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, l’ex concorrente della tredicesima edizione L’Isola dei Famosi ha capito che, in realtà, ...

Elena Morali replica all’ex di Paola Caruso : “Ti rode la verità?” : Elena Morali contro Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso Elena Morali ancora contro Francesco Caserta. L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, ...

Beautiful Scoop : Elena Morali nel cast della soap americana : Dopo le foto postate da Katherine Kelly Lang - Brooke Logan - è una storia della stessa Elena Morali a confermare la partecipazione della showgirl italiana alla soap.

Elena Morali entra nel cast di Beautiful (FOTO) : Anticipazioni Beautiful: nel cast Elena Morali Elena Morali, in quest’ultimo periodo, ha fatto molto discutere perchè è stata corteggiata in gran segreto sui social dall’ex fidanzato di Paola Caruso. E la giovane ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, essendo grande amica della Caruso, ha deciso di mostrarle gli screen delle chat. Tutto ciò ha fatto andare su tutte le furie la Caruso, la quale ha ...

Paola Caruso - l’ex Caserta attacca Elena Morali : “Impara a stare al mondo” : Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, replica alle accuse di Elena Morali Continua la ‘soap’ Paola Caruso, Francesco Caserta e i suoi tradimenti. La scorsa settimana Elena Morali, naufraga della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, si è schierata contro Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso, che ha interrotto la storia d’amore con l’ex Bonas di Avanti un Altro quando questa gli ha rivelato ...

Elena Morali contro l'ex di Paola Caruso : "Ci ha provato con me in aereo e ha offeso Scintilla" : Elena Morali, naufraga della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, si schiera contro Francesco Caserta, l'ex di Paola Caruso, che avrebbe interrotto la relazione con la ridanciana calabrese quando questa gli ha rivelato di aspettare un bambino.Stando al racconto di Elena Morali, l'ex protagonista de La Pupa e Il Secchione avrebbe incontrato in aereo l'uomo che, dopo aver abbandonato la compagna con in grembo un figlio che non crede suo, ...

Paola Caruso : Caserta ci prova con Elena Morali che svela tutto : Paola Caruso furiosa: Francesco Caserta ha corteggiato Elena Morali La gravidanza di Paola Caruso ha fatto molto discutere soprattutto perchè l’ex compagno Francesco Caserta l’avrebbe lasciata dopo esserne venuto a conoscenza. L’ex Bonas di Avanti un Altro è stata accusata da Caserta sostenendo che il bambino non è suo, così chiederà il test del DNA “e lui dovrà dare tutto quello che spetta a mio figlio”. Il ...

Elena Morali e Gianluca Fubelli sono tornati insieme (ma il matrimonio può attendere) : "Al momento non ci sposiamo" mette subito in chiaro al settimanale Nuovo la coppia formata da Elena Morali e Gianluca Fubelli in arte Scintilla. Ebbene sì, di nozze non se ne parla (per ora), la coppia appena ritrovata dopo un lungo, lunghissimo periodo di crisi, vuole riprendere il suo corso senza affrettarsi troppo ai fiori d'arancio per ora rimandati.Elena Morali afferma: Scintilla non ha mai premuto per farlo. Mi ha chiesto di ...

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme ma non si sposano più : Il matrimonio di Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è saltato Ormai non è una novità: Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme. Dopo una pausa di riflessione durata da giugno ad agosto, la coppia ha deciso di riprovarci. La soubrette e Gianluca Fubelli hanno ripreso la loro convivenza a Milano ma hanno […] L'articolo Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme ma non si sposano più proviene da Gossip e Tv.

Elena Morali vs Temptation Island Vip/ "Dovrebbero verificare la situazione sentimentale di alcune tentatrici" : Elena Morali mette in discussione la sincerità di alcuni tentatori presenti a Temptation Island Vip: qualcuno di loro è fidanzato proprio come accaduto per Sara Affi Fella?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Temptation Island Vip : ci sono tentatrici fidanzate? La segnalazione di Elena Morali : Temptation Island Vip: Elena Morali e le sue ultime importanti rivelazioni sulle tentatrici A sganciare una vera e propria bomba, proprio qualche minuto fa, c’ha pensato l’ex naufraga Elena Morali. La super bionda concorrente della scorsa edizione dell’Isola Dei Famosi ha, infatti, appena postato una Instagram stories sul suo personale profilo social. In questa, fa […] L'articolo Temptation Island Vip: ci sono tentatrici ...

Elena Morali parla di Valeria Marini e Patrick : “Non stanno insieme!” : Valeria Marini e Patrick sono amici? Le parole di Elena Morali L’avventura di Valeria Marini e Patrick Baldassari a Temptation Island Vip non è iniziata nel migliore dei modi: la diva più famosa della tv non ha infatti aspettato un attimo e subito dopo essersi salutata con il suo fidanzato si è lanciata tra le braccia del bel tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. L’atteggiamento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ...

Elena Morali e Gianluca Scintilla sono tornati insieme/ Foto hot - lei in intimo : “A casa ho sempre caldo” : Elena Morali e Scintilla sono tornati ufficialmente insieme. Lui pubblica una Foto su Instagram dove la fidanzata è in intimo; commenta Melita Tognolo: "Ma hai sempre caldo?"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 00:21:00 GMT)