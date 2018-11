El Chapo | il narcotrafficante icona pop del male a processo

wired

(Di martedì 6 novembre 2018) In Italia, il nome di Joaquin Guzman è stato relativamente sconosciuto fino al 2015. Per la precisione, fino alla notte tra l’11 e il 12 luglio 2015; quando il capo indiscusso del cartello messicano di Sinaloa ha messo a segno una spettacolare evasione dal carcere di massima sicurezza in cui era rinchiuso dal febbraio 2014. Una fuga condotta sfruttando un tunnel scavato da suoi uomini – con la probabile complicità di alcune guardie – sotto l’area doccia della sua cella; nella prigione messicana di Altiplano. La fuga è stata ripresa in diretta dalle telecamere della prigione e ha immediatamente fatto il giro del mondo, consolidando la fama di Guzman come degno erede delper definizione: Pablo Escobar. La carriera del 61enne El– Il Tappo, soprannome che sottolinea la sua statura (1,67 cm) – comincia però negli anni ‘70, quando inizia a lavorare per Héctor Palma, ...