Economia | sottosegretario Castelli al ' Corriere della Sera' | la manovra non è maschilista

Economia : sottosegretario Bitonci a 'La Verità' - niente tagli alle agevolazioni fiscali : Roma, 15 ott 09:22 - , Agenzia Nova, - Massimo Bitonci ha alle spalle una solida storia di leghista, amministratore locale, sindaco di Cittadella e Padova, e parlamentare. Il suo... , Rum,

Economia : sottosegretario Trasporti Siri a 'Il Messaggero' - i risparmi degli italiani non sono in pericolo : Roma, 11 ott 09:14 - , Agenzia Nova, - E' un momento di forti tensioni sui mercati, tra l'attesa del giudizio delle agenzie di rating, lo spread in altalena e la necessità di... , Res,

Economia : sottosegretario Lavoro Durigon a 'Il Foglio Inserto' - preservare la Fornero sarebbe da matti : Roma, 10 ott 09:20 - , Agenzia Nova, - L'emozione - dice il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, in una intervista a "Il Foglio Inserto" - è stata tanta: "Vedere... , Res,

Economia : sottosegretario Castiello a 'Il Mattino' - al Sud servono risposte straordinarie : Roma, 08 ott 09:40 - , Agenzia Nova, - Nel Def il Sud è a malapena citato. Il vicepremier Di Maio parla di misure in manovra che aiuteranno le imprese del Sud e la pubblica amministrazione... , Res,

Economia : sottosegretario Castelli al 'Corriere della Sera' - sarà una manovra zero marchette : Roma, 05 ott 08:51 - , Agenzia Nova, - La Nota al Def che arriva in Parlamento è diversa da quella approvata una settimana fa. II deficit non resta più al 2,4% per tre anni,... , Res,

Intervista a Bitonci - sottosegretario all'Economia : «In manovra primo taglio delle accise sulla benzina» : Massimo Bitonci, sottosegretario all?economia, lei fa parte del gruppo ristretto della Lega incaricato di scrivere il pacchetto fiscale per la prossima manovra. A che punto...

Economia : sottosegretario Siri al 'Corriere della Sera' - fiducioso su legge bilancio e pace fiscale : Roma, 06 set 09:34 - , Agenzia Nova, - Superamento della legge Fornero, flat tax e pace fiscale sono gli obiettivi della Lega per la manovra di bilancio. Lo ha dichiarato Armando... , Res,