Ecco una ricca galleria di sfondi per nascondere il notch download

PEcco d'Oro : una festa mondiale a Sepang : Terzo in gara e via ai festeggiamenti: Bagnaia con lo Sky Racing Team VR46 è Campione del Mondo Moto2 2018, un successo di squadra celebrato con una speciale livrea , e non solo...,

Sampdoria-Torino - ‘indizio’ per la panchina : Ecco l’allenatore in tribuna : E’ andata in scena una giornata importante valido per il campionato di Serie A, si sono affrontate Sampdoria e Torino, partita scoppiettante e netto successo da parte della squadra di Walter Mazzarri, torna protagonista il Gallo Belotti, autore di una grande doppietta, si conferma in fase realizzativa anche Iago Falque mentre per i padroni di casa inutile la rete di Fabio Quagliarella. Nel frattempo importanti indicazioni per la ...

LEcco - dona il midollo per salvare il padre e posta su Facebook : "Una gioia immensa" : La storia d'amore di Giulia, 21 anni, studentessa di infermeria a Milano Bicocca. E l'appello ai giovani: "donare non è pericoloso, dà felicità"

Silvia Provvedi riceve una sorpresa da uno spasimante segreto : Ecco chi è Malefix : GF Vip: Silvia Provvedi riceve uno striscione aereo da Malefix Poco fa sulla casa più spiata dagli italiani è planato un aereo con uno striscione per Silvia Provvedi. Lo striscione recitava: “Silvia sei unica…Ti aspetto…Malefix…” Parole che hanno emozionato molto la giovane inquilina vip della dimora “gieffina”, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione. Anche gli altri concorrenti ...

Milan-Ibrahimovic - Ecco perché si può fare : tutti i dettagli di una clamorosa operazione : Leonardo ha valutato la sostenibilità dell’affare, ottenendo riscontri positivi che potrebbero far partire la trattativa Ibrahimovic nelle prossime settimane Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, il matrimonio si può fare. Prende sempre più corpo l’operazione rossonera per riportare in Italia l’attaccante svedese, che già nelle ultime settimane ha lanciato segnali di gradimento ad un ritorno in Europa dopo l’esperienza in ...

Paris Hilton a nozze : “L’anno prossimo mi sposo”. Ecco chi è il fortunato : L'ereditiera pronta a metter su famiglia: "Vorrei due figli, una femmina, London, e un maschio, Milan"

Juventus - lo scambio Alex Sandro-Marcelo sarebbe una follia : Ecco cosa ha bisogno la squadra di Allegri dal mercato : La Juventus si prepara per l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grande e spettacolo e che può dare importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, è stato riscattato il passo falso contro il Genoa ed adesso i bianconeri dovranno vedersela con il Cagliari, partita davanti al pubblico amico che ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto a Sepang : “è stata una giornata produttiva - Ecco perchè sono contento” : Andrea Dovizioso analizza con soddisfazione la sua prima giornata di prove libere sul circuito di Sepang in vista del Gp della Malesia che si disputerà domenica E’ terminata con sensazioni positive la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia. Se Jorge Lorenzo ancora cerca di capire se riuscirà a portare a termine il weekend di gara di Sepang in sella alla sua Desmosedici Gp o se dovrà cedere il suo posto a Michele Pirro, ...

Una Vita anticipazioni : ADELA contro ELVIRA - Ecco perché : Nei prossimi mesi, a Una Vita, ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) riuscirà a tornare nel quartiere di Acacias ma, a differenza di quanto aveva sognato, non potrà stare nuovamente con l’amato Simon Gayarre (Jordi Coll): quest’ultimo infatti, proprio quando la figlia di Arturo (Manuel Regueiro) si presenterà in città, avrà già sposato ADELA (Marian Arahuetes) e non se la sentirà di mandare a monte l’unione sacra con lei. Stando a ...

Juventus - una settimana tutta da vivere al J Museum : Ecco il programma : La Juventus festeggia oggi il suo 121esimo compleanno e ha deciso di festeggiare un momento così importante facendo un regalo a tutti i suoi tifosi e appassionati. A partire da oggi, e per un’intera settimana saà così possibile visitare il J Museum, la struttura creata per celebrare i successi più importanti nella storia del club, […] L'articolo Juventus, una settimana tutta da vivere al J Museum: ecco il programma è stato realizzato ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Turnover per preparare bene questa partita - soddisfatto da Milik e Mertens. Ecco come stanno gli infortunati” : Domani la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, partita che è stata presentata da Carlo Ancelotti nella classica conferenza della vigilia. Il tecnico dei partenopei ha iniziato dal ruolo di anti-Juve: “Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta ...

Astronomia : dalle stelle cadenti alle congiunzioni - Ecco una panoramica del cielo di Novembre 2018 : Novembre è l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole rimane nella costellazione della Bilancia fino al 23, poi passerà nello Scorpione. Nel corso del mese la durata del giorno diminuisce di circa un’ora. La Luna sarà in Novilunio il 7, in Primo Quarto ...

Tennis - Next Gen : Ecco Munar - il pupillo di casa Nadal : Si chiama Rafael Nadal, e oltre a essere il numero 1 del mondo e il secondo giocatore più vincente della storia, è pure l'esempio del giovane connazionale. Il quale si allena proprio a casa del ...

Ecco First Man : «Una storia tra la Luna e il lavandino della cucina» : L'uomo all'inseguimento delle sue grandi ambizioni tra sacrifici, inciampi e dubbi. Lo slancio verso la propria realizzazione personale che confligge con i sentimenti. Si può dire che Damien Chazelle ...