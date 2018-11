E' vergognosa la lentezza con la quale abbiamo agito in Yemen | sull' orlo di una

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018) L'Inviata Speciale dell'Unhcr Angelina Jolie ha sollecitato l'urgente entrata in vigore di un cessate il fuoco nelloe l'identificazione di una soluzione duratura al conflitto. L'attrice ha accolto con favore la recente discussionea fine delle ostilità e ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso un lavoro congiunto con i paesi della Regione, a concordare una soluzione al conflitto e a tutelare le leggi internazionalia protezione dei civili. Ha fatto appello ad una maggiore comprensione della normativaa protezione dei rifugiati e all'impegno di tutti i paesi nel fare la loro parte per alleviare la sofferenza umana nello."E'- ha affermato - lacon la, in quanto comunità internazionale,per cercare di porre fine alla crisi nello. Siamo stati testimoni del deterioramento della ...