E ON scivola in fondo al mercato di Francoforte

Reckitt Benckiser scivola in fondo al mercato di Londra : Pressione su Reckitt Benckiser , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,67%. La tendenza ad una settimana di Reckitt Benckiser è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

Royal Caribbean Cruises scivola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che esibisce una perdita secca del 3,30% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Royal Caribbean Cruises ...

Molmed scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società di biotecnologie , che passa di mano in perdita del 2,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Piazza Affari scivola in fondo alle borse europee. Vola lo spread : Si accentua il calo di Piazza Affari . Dopo un avvio depresso la Borsa italiana sciVola in fondo ai listini europei. A pesare ancora una volta la diatriba tra Roma e Bruxelles sulla Manovra. Ne ...

Nmc Health scivola in fondo al mercato di Londra : Pressione su Nmc Health , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%. L'andamento di Nmc Health nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

L'Etna scivola nello Ionio - le cause in fondo al mare. Gli scienziati : «Non sappiamo se ci sarà uno tsunami» : L'Etna sta scivolando in mare, nelle acque dello Ionio: a largo della costa est della Sicilia c'è infatti un 'motore sommerso' che sta facendo muovere il vulcano...

Safilo scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un disastroso -4,31%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Astaldi scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il general contractor , che passa di mano in perdita del 2,39%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Toll Brothers scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,44% sui valori precedenti. L'andamento di Toll Brothers nella settimana, rispetto al ...

SSE scivola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo avvitamento per SSE , che tratta in perdita dell'8,96% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento ...

Borse : Mib chiude in calo - Mediaset scivola sul fondo : Sull'andamento degli scambi continuano a presare le preoccupazioni in merito alle guerra commerciale tra USA e Cina

Mediaset España Comunicacion scivola in fondo al mercato di Madrid : Retrocede molto la società che opera nel settore media , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,70%. A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di produzione ...

Diasorin scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che tratta in perdita del 2,45% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Diasorin rileva un allentamento ...

Wynn Resorts scivola in fondo al mercato di New York : In forte ribasso la società che gestisce una importante catena di Casino , che mostra un disastroso -3,16%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...