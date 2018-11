E' gelo tra Salvini e Di Maio Giallo sul vertice

I progetti teatrali e sociali della Compagnia DAF di Angelo Campolo : Con il 2019 inizieranno i lavori per la realizzazione di "INCIPIT, scrivi la tua storia", progetto Siae con un programma di masterclass e spettacoli incentrati sui nuovi autori della scena italiana ...

Spoiler 'L'Allieva 2' : il bacio tra Alice e Sergio fa ingelosire Claudio : Continua il grande successo della fiction L'Allieva 2 giunta alla seconda stagione e che ieri sera ha superato i 5 milioni di telespettatori. La serie TV in onda ogni giovedì su Rai 1 ci accompagnera' per sei settimane con ben 12 episodi. Una serie fresca, divertente e leggera, ma anche misteriosa e riflessiva. Tutto ruota intorno a un ospedale, un medico legale, i suoi allievi specializzandi e un commissariato di polizia con cui indagare sui ...

Il disgelo commerciale tra Usa e Cina fa volare le Borse asiatiche : Volano le Borse asiatiche dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a ...

Il disgelo commerciale tra Usa e Cina fa volare le Borse asiatiche. Bene anche i listini europei : Le Borse asiatiche volano dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordo commerciale da discutere in occasione del G20 in Argentina. Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del ...

Commercio - prove di disgelo tra USA e Cina : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al suo staff di dettagliare i termini di un possibile accordo sul Commercio con la Cina dopo un colloquio telefonico con il leader cinese Xi ...

Il disgelo commerciale tra Usa e Cina fa volare le Borse asiatiche : Volano le Borse asiatiche dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordo commerciale da discutere in occasione del G20 in Argentina. Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del...

Brasile - il calciatore Daniel Correa evirato e ucciso. Tragica ipotesi : brutalizzato per un raptus di gelosia : Torturato, evirato e ucciso per un motivo agghiacciante. La Tragica fine di Daniel Correa Freitas , centrocampista 24enne della Serie B brasiliana sgozzato sabato scorso, sarebbe legata a un raptus di ...

Di Maio : i fondi sottratti a Tav saranno investiti per la metro 2 di Torino - gelo industriali : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Presto una collaborazione tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo - è sbocciata una nuova amicizia : tutti i dettagli : La collaborazione tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo mette fine alle voci di rivalità tra i due artisti partenopei che hanno ora deciso si mettere insieme le forze in un progetto che sarà annunciato nel mese di dicembre. In questi mesi, i due artisti sono spesso comparsi sui social insieme, a testimonianza che qualcosa stava bollendo in pentola. La conferma è arrivata nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, alla quale ha partecipato ...

Domenica In/ Anticipazioni : Carlotta Mantovan - Lino Banfi e Nino D’Angelo tra gli ospiti di Mara Venier : Quali saranno gli ospiti e le Anticipazioni di Domenica In? Scopriamo tutti i dettagli sul programma Domenicale condotto da Mara Venier a partire dalle 14 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:11:00 GMT)

Licia Colò : "Nic Pietrangeli mi fece ingelosire per Julia Roberts" : Licia Colò, l'amore con Nicola Pietrangeli e quell'addio doloroso a Kilimangiaro, lo storico programma di Rai3 ideato e condotto da lei per 16 anni e poi passato a Camila Raznovich.Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la Colò ha voluto far chiarezza sul delicato momento della sua carriera che l'ha vista, suo malgrado, abbandonare il format da lei creato: Non ho perso nessuna guerra, ho subito una sconfitta ma non voglio ...

Tutela del mare - Ischia Clean Blitz : oggi l’operazione si è concentrata a Lacco Ameno e a Sant’Angelo : “Più di 6 quintali di immondizia trovati sui fondali marini di Ischia e c’è anche una protesi dentaria. Prosegue a ritmo serrato Ischia Clean Blitz. oggi l’operazione si è concentrata a Lacco Ameno e a Sant’Angelo. Intanto tra i rifiuti portati alla luce ieri, abbiamo trovato anche una protesi dentaria”: lo ha dichiarato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. l’operazione Ischia Clean Blitz c’è nonostante le ...

Assente l'Angelo della Sinistra : Non sembra esserci, anzi, risulta Assente, l'Angelo della Sinistra davanti alla povera storia di Desirée Mariottini, pischella di Latina, sedici anni, immobile nella solitudine dei suoi selfie. Sul filo di questa brutta pagina troviamo soltanto i volti dei suoi (presunti) carnefici, immigrati, il permesso di soggiorno scaduto, spacciatori, così in un quartiere già glorioso di Roma, San Lorenzo; troviamo la sua morte per ...

Angelo Ciocca tra Krusciov e Buonanno/ Video - discorso di Moscovici ‘calpestato’ dalla scarpa del leghista : Angelo Ciocca, l'europarlamentare Lega "tra Krusciov e Buonanno": Video, il discorso di Moscovici calpestato dal deputato leghista per protestare contro la Manovra bocciata(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:42:00 GMT)