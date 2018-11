E Carletto ci ha visto giusto un’altra volta

ilnapolista

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Quando sorteggiarono i gironi nessuno pensò che questa partita potesse diventare così importante. Ci avevano dati per spacciati e, invece, i ragazzi eci hanno portato a vivere una partita che potrebbe essere decisiva. Sono solo un po’ perplesso per l’euforia esagerata che si sente in città. In genere non porta bene ma stasera nun ce voglio pensa’. Me la vedo sopra allo stadio, ‘nmiezo a ‘o burdello, e me la voglio godere fino all’ultimo. Intanto il Liverpool ha perso pure con la Stella Rossa e mo ci tocca vincerla a tutti i costi. Minuto 0’ – ​Confermato Maksi terzino ché all’andata funzionò alla grandissima. Dispiace solo che non ci sia il Matador, quello si sa che gioca con noi. E in più gioca Buffon di rientro dalla squalifica. A questo punto ci appelliamo anche alla sensibilità dell’arbitro. I fischi all’ingresso di Buffon Minuto ...