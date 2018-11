Doppie punte | come combatterle

dilei

(Di martedì 6 novembre 2018) I capelli hanno bisogno di cure costanti per essere sempre forti, morbidi e lucenti. I pericoli del crespo e dellesono sempre in agguato perché ogni giorno siamo sottoposti a stress e sollecitazioni che possono indebolirli. Parliamo non soltanto delle condizioni atmosferichefreddo e vento, ma anche di periodi di stanchezza o lavoro eccessivo, che possono causare un assottigliamento delle fibre capillari e magari il pericoloso sdoppiamento delle. Anche alcuni nostri comportamenti possono essere tra le cause delle: applicare prodotti troppo aggressivi o usare ogni giorno phon, arricciacapelli o piastra, ad esempio alla lunga stressa la chioma e la fa apparire spenta e priva di volume. Il primo rimedio contro leè quello più drastico: una seduta dal tuo hair stylist che darà una sana spuntatina. In questo modo il problema è risolto, ma al ...