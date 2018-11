Doping | quattro anni di squalifica a Magnini | L' ex campione replica | Io sono come

Doping : quattro anni di squalifica a Magnini"E' accanimento - una sentenza già scritta" : E' questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia nei confronti dell'ex campione azzurro, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti. L'accusa aveva chiesto otto anni di stop.

Doping - Magnini squalificato per quattro anni : Tegola per l'ex nuotatore: è arrivata la sentenza della prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping. L'atleta è stato...

Doping - Filippo Magnini squalificato per quattro anni : quattro anni di squalifica per Filippo Magnini: è questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia, Tna, nei confronti dell'ex campione azzurro di nuoto, a processo per uso ...

Nuoto - Filippo Magnini squalificato per quattro anni. Arriva la sentenza del Tribunale AntiDoping : Filippo Magnini è stato squalificato per 4 anni. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza, riconoscendo l’ex nuotatore colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (cioè uso o tentato uso di sostanza dopanti). Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero era stato indagato dalla procura Antidoping Nado Italia in base agli atti dell’inchiesta della Procura di Pesaro sul caso del ...

Doping - il nuotatore Magnini squalificato per quattro anni : “Uso o tentato uso” : La prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping ha squalificato per 4 anni Filippo Magnini. L’ex nuotatore azzurro è stato riconosciuto colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti). La stessa pena è stata inflitta al suo collega Michele Santucci. Magnini era stato indagato dalla procura antiDoping Nado Italia nell’ottobre 2017 sulla base degli atti dell’inchiesta della procura della ...

Volley - Jiri Kovar squalificato quattro mesi per Doping. Resterà fuori fino al 30 novembre : Il TNA (Tribunale Nazionale Antidoping, ndr) ha squalificato per quattro mesi, dei quali due già scontati, lo schiacciatore Jiri Kovar, risultato non negativo al Thc (un metabolita) al termine di gara 5 della scorsa Finale Scudetto, giocata tra le fila di Civitanova contro Perugia, nel mese di giugno. Dopo la sospensione decisa dalla società marchigiana, ora la squalifica, che scadrà il 30 novembre, mette anche a rischio il prosieguo ...